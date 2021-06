Équipe de France: Deschamps a "besoin de réfléchir" selon Le Graët, qui "apprécie" Zidane

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a répondu au Figaro sur l'avenir de Didier Deschamps et la possibilité Zinedine Zidane.

Le destin de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France n’est pas scellé. Pour l’instant, le sélectionneur est en poste, et le restera au moins jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sauf s’il désire quitter les Bleus à la suite de leur élimination en huitièmes de finale de l’Euro. Dans une interview au Figaro, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët confirme qu’il rencontrera Didier Deschamps pour évoquer son avenir à la tête des Bleus, après une semaine de réflexion.

Le Graët veut "voir si sa motivation est intacte"

"Il a besoin de réfléchir, moi aussi, on se verra ailleurs qu'à la FFF pour passer une journée ensemble, faire le point sur sa motivation et son désir, explique le président de la FFF. (…) On ne va pas tout remettre en cause, après tout ce qu'il a fait. On parle d'un homme qui a tout gagné et nous a fait remporter la Coupe du monde en 2018. J'attends de le voir et qu'on discute ensemble pour faire le bilan de cette compétition et parler football. Je veux voir dans quel état d'esprit il est, si sa motivation est intacte, et la mienne aussi."

Le Graët: "Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus"

Un nom était sur toutes les lèvres lundi soir, à la suite du fiasco, celui de Zinedine Zidane. C’est écrit, un jour ou l’autre, l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid deviendra le sélectionneur de l’équipe de France. Également interrogé sur l'ex-numéro 10 des Bleus, Le Graët en est lui-même persuadé, Zizou prendra le rôle de sélectionneur à l’avenir. "C'est un homme que j'apprécie, on ne va pas refaire son parcours de joueur et d'entraîneur, a indiqué le patron de la 3F. Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus. Quand ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de scoop à vous annoncer aujourd'hui (ce mardi)."