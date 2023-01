Zidane, racisme dans le foot et déclarations sexistes… les sorties embarrassantes de Noël Le Graët

Noël Le Graët est plongé au centre d’une vive polémique depuis ses propos sur Zinédine Zidane ce dimanche sur RMC. Avant ce dernier exemple en date, le président de la Fédération française de football s’était déjà retrouvé en mauvaise posture pour des sorties controversées à plusieurs reprises. Avec une récurrence de plus en plus importante ces derniers mois.

Il n’en est pas à son coup d’essai. Au cœur d’une tempête médiatique depuis sa sortie sur Zinédine Zidane dans l’émission Bartoli Time ce dimanche sur RMC, Noël Le Graët doit faire face à une véritable fronde. À la tête de la Fédération française de football (FFF) depuis 2011, le dirigeant de 81 ans a pris l’habitude de défrayer la chronique pour des propos déplacés. Avec une récurrence de plus en plus importante ces derniers mois.

>> Toutes les réactions aux propos de Le Graët EN DIRECT

• 15/09/2020: "Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu"

En septembre 2020, la victoire de l’OM sur la pelouse du PSG en Ligue 1 (1-0) est émaillée par des soupçons d’insultes racistes qu’aurait proférées Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar. Invité de BFM Business deux jours après cette rencontre, Noël Le Graët avait alors réagi à cet incident présumé. "Je ne sais pas ce qu'il (Alvaro Gonzalez) a dit, je n'ai pas écouté. (...) Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins d'un pour cent de difficulté aujourd'hui. Quand un Black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu."

• 03/03/2021: "Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m’est égal"

Interrogé sur les tensions au sein de l'équipe de France féminine entre la sélectionneure Corinne Diacre et plusieurs de ses cadres, le président de la FFF a préféré balayer le sujet avec des mots que de très nombreuses personnes voient alors comme du sexisme pur et dur. "Elles n’ont aucun match perdu. Donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m’est égal", a-t-il évacué en quelques secondes lors d’une visite à la Ligue de Paris Ile-de-France, avant de passer à un autre sujet. Le président s’attire alors les critiques pour une petite phrase que beaucoup perçoivent comme une réhabilitation du cliché du crêpage de chignon.

• 13/10/2022: "C'est juste un coup de peinture!"

En octobre dernier, une enquête de l'émission de France 2 "Complément d'enquête" s’intéresse à la question des droits des travailleurs présents au Qatar pour la Coupe du monde 2022. Le futur hôtel des joueurs et du staff de l'équipe de France a notamment concentré l'attention des journalistes. Des images tournées en caméra cachée montrent des lieux de vie insalubres et exigus pour les employés, qui seraient privés de jours de repos et privés de leur passeport. "On va discuter avec le directeur de l'hôtel. On va lui montrer ces images. Ce n'est pas insoluble! C'est juste un coup de peinture!", a alors répondu le président de la FFF lorsqu’un journaliste de Complément d’enquête lui montre ces fameuses images. "On a encore le temps de réparer ça. (...) Je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays... Même peut-être pas très loin d'ici", a enchaîné le dirigeant.

• 16/11/2022: "Les SMS ? Je ne sais même pas les écrire"

Visé par des accusations de harcèlement et de comportements déplacés sur des collaboratrices, le dirigeant breton accorde une interview à l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC. Noël Le Graët a nié en bloc lors de son passage au micro de Jérôme Rothen, avec une justification pour le moins maladroite. "Dans cette affaire, je regarde tout le monde dans les yeux, je n’ai rien fait", se défend-il. [Vous n'avez jamais harcelé personne?] "Personne! Non (je n’ai jamais envoyé de SMS déplacés). Je ne sais même pas les écrire. Il n’y a pas de SMS de ma part. (...) Je comprends bien qu’aujourd’hui on ne peut plus complimenter une femme ou un homme pour son élégance, son sourire, les inviter à un déjeuner pour travailler."

• 15/12/2022: "Elle était au match ?"

Alors que le président de la FFF s’est positionné contre le port du brassard "One Love" pour les Bleus au Mondial qatari, Amémie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, s’est présentée en tribune du match France-Angleterre (2-1, quart de finale) en portant un pull avec des bandes de couleur arc-en-ciel sur les manches. Réaction de Noël Le Graët quelques jours plus tard dans l’émission Télématin sur France 2: "Je ne sais pas… Je n’ai pas regardé, je n’ai pas vu, non." Et de poursuivre avec un sourire moqueur: "Elle était au match ? Ah oui, c’est vrai elle était au match… Non ce n’est pas de la langue de bois. Je n’ai pas fait attention." Relancé sur la difficulté d’entretenir des bonnes relations avec sa ministre de tutelle, NLG est cash: "On n’a aucune divergence puisqu’on ne se parle pas beaucoup. Donc c’est bien."

• 08/01/2023: "Zidane sélectionneur du Brésil? Je n'en ai rien à secouer"

Interrogé dans l'émission Bartoli Time sur les rumeurs qui lient Zidane au poste de sélectionneur du Brésil, Noël Le Graët s’est montré sans filtre. "Zidane au Brésil? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier, a indiqué le dirigeant de la FFF sur RMC. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne."