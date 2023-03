Etats-Unis: pas prolongé après des accusations de violences conjugales, l'ex-sélectionneur peut candidater pour retrouver son poste

Gregg Berhalter pourrait bientôt redevenir sélectionneur des Etats-Unis après avoir quitté son poste fin 2022. Un temps mis en retrait pour une affaire de violences conjugales, le technicien a reçu l'aval de sa fédération pour proposer ses services et essayer de retrouver son poste.

Mis en retrait puis finalement non-prolongé en fin d'année 2022, Gregg Berhalter retrouvera peut-être bientôt son poste de sélectionneur des Etats-Unis. Accusé de violences conjugales par les parents de Giovanni Reyna, dont le père est un ancien coéqupier et la mère une amie de sa femme, le technicien a fait l'objet d'une enquête de la part de sa fédération ces derniers mois. Mais les conclusions de l'enquête pour des accusatons remontant à 1992, rendues ce lundi, lui permettent potentiellement de récupérer son travail en tant que sélectionneur.

"Sur la base des faits recueillis tout au long de l'enquête, l'analyse juridique menée par

Alston & Bird nous amène à conclure que le fait de l'Incident de 1992 n'empêche pas un employeur d'employer M. Berhalter, a expliqué le rapport des enquêteurs indépendants employés par US Soccer. Étant donné que l'incident de 1992 s'est produit il y a environ 31 ans, et compte tenu du manque d'informations ou de preuves contredisant les témoignages ou suggérant toute conduite similaire après cet incident de 1992, rien ne permet de conclure que l'emploi de M. Berhalter créerait des risques juridiques pour une organisation."

"Berhalter reste candidat au poste de sélectionneur"

En froid avec le sélectionneur pendant le Mondial 2022 au Qatar, Giovanni Reyna avait été épinglé pour son manque d'implication après l'élimination des Etats-Unis dès les huitièmes de finale face aux Pays-Bas. Après la Coupe du monde, le père du joueur de Dortmund et de Team USA avait fait des révélations autour de possibles violences. Ancien partenaire du désormais ex-sélectionneur, il avait accusé Gregg Berhalter d'avoir frappé sa petite amie Rosalind (son épouse actuelle) à l'université. Non prolongé par US Soccer, le technicien de 49 ans peut participer au processus pour s'auto-succéder à la tête de l'équipe nationale.

Le processus de US Soccer pour déterminer qui sera le directeur sportif est en cours et des entretiens sont en cours. Le directeur sportif dirigera le processus de détermination du sélectionneur de l'équipe nationale masculine, a encore indiqué la fédération locale via un communiqué. Compte-tenu de la conclusion des enquêteurs selon laquelle il n'y a aucun obstacle juridique à son emploi, Gregg Berhalter reste candidat au poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine."

Nommé en décembre 2018, l'ancien défenseur international a dirigé les Etats-Unis à 60 reprises. Sous sa férule, l'équipe a remporté 37 rencontres (pour 12 nuls et 11 défaites) et a remporté la Gold Cup en 2021 avant d'emmener son groupe jusqu'aux huitième du Mondial. Avec ce beau bilan, Gregg Berhalter se retrouve parmi les favoris à sa propre succession pour guider Team USA jusqu'à la Coupe du monde 2026 à domicile. Ses déboires extra-sportifs, ne constitueront désormais plus un frein.