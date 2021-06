Euro: affiches, horaires... préparez votre planning du premier tour

L’Euro de football débutera le 11 juin à Rome et s’achèvera le 11 juillet Londres. Au total 51 matchs verront les plus grandes sélections européennes s’affronter pour tenter de succéder au Portugal. Pour être sûr de ne pas manquer les plus belles affiches du premier tour, voici le programme avec les dates, heures et diffuseurs des principaux chocs.

12 villes hôtes, 24 sélections, 51 matchs… un seul vainqueur. Repoussé d’un an en raison de l’épidémie de coronavirus, l’Euro va voir les meilleures nations européennes s’affronter pendant un mois de compétition (du 11 juin au 11 juillet). RMC Sport vous mâche le travail pour ne rien rater des plus belles affiches du premier tour et notamment le programme complet des Bleus de Didier Deschamps.

>> RMC, radio de l’UEFA EURO 2020

Un séduisant Turquie-Italie en ouverture

Après un an d’attente, Covid-19 oblige, l’Euro débutera enfin le vendredi 11 juin. Dans son antre du Stadio Olimpico de Rome, la Squadra Azzura défiera la Turquie dans le groupe A. Favorite pour son entrée en lice devant son public, la sélection italienne devra se méfier d’une équipe turque emmenée par un Burak Yilmaz tout juste sacré champion de France avec Lille et dans une forme étincelante.

- Turquie-Italie, le vendredi 11 juin à 21h en direct sur beIN Sports 1 et TF1

Programme de l'Euro © Icon Sport

Une revanche Angleterre-Croatie

Battue par la France en finale de la Coupe du monde 2018, la Croatie aura fort à faire pour son premier match de l’Euro. Et pour cause, les partenaires de Luka Modric affronteront l’Angleterre dans la mythique enceinte de Wembley à Londres le dimanche 13 juin. De quoi donner lieu à une belle revanche, près de trois ans après la demi-finale du Mondial remportée par la Croatie au bout de la prolongation.

- Angleterre-Croatie, le dimanche 13 juin dès 15h en direct sur beIN Sports 1

Les Bleus commencent par l’Allemagne

Finaliste en 2016, les Bleus de Didier Deschamps visent le titre. Ni plus, ni moins. Mais pour rêver d’un fantastique doublé Mondial-Euro, la France doit se sortir du groupe F. Et pour leur premier match, prévu le 15 juin, Kylian Mbappé et autres Karim Benzema ou Antoine Griezmann devront briller face à l’Allemagne. Un choc entre les deux derniers champions du monde en direct de Munich.

- France-Allemagne, le mardi 15 juin à 21h sur M6 et beIN Sports 1

L’Ecosse rêve de battre l’Angleterre

Décidément, l’Angleterre a hérité d’un tirage assez séduisant dans le groupe D. Après la Croatie, les coéquipiers de Jamie Vardy et Harry Kane vont s’offrir un toujours bouillant duel contre le voisin écossais le vendredi 18 juin. Outre une éventuelle qualification pour les huitièmes, il en va de la suprématie entre deux rivaux. Le tout dans un stade Wembley en fusion.

- Angleterre-Ecosse, le vendredi 18 juin à 21h en direct beIN Sports 1 et TF1

Un samedi de dingue le 19 juin avec trois affiches

Après l’Allemagne, l’équipe de France va devoir afficher un grand sérieux face à la Hongrie, chez elle à Budapest pour son deuxième match de l’Euro. Une rencontre programmée à 15h qui lancera une fantastique journée de foot le samedi 19 juin.

Après la prestation des Bleus, les fans pourront assister à l’alléchant choc entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l’Allemagne (18h). Enfin, le tout aussi prometteur match du groupe E entre l’Espagne et la Pologne du duo Lewandowski-Milik concluera ce gros samedi.

- Hongrie-France, le samedi 19 juin à 15h en direct beIN Sports et TF1

- Portugal-Allemagne, le samedi 19 juin à 18h en direct beIN Sports et M6

- Espagne-Pologne, le samedi 19 juin à 21h en direct beIN Sports

Un duplex à suspense pour le dernier match des Bleus face à Cristiano Ronaldo

Battue par le Portugal en finale son Euro en 2016, la France aura une belle occasion de prendre sa revanche cette année lors de son troisième match de la poule F prévu le 23 juin. Histoire de conserver un suspense à couper le souffle pendant l’affrontement entre Cristiano Ronaldo et les Bleus, l’autre match de ce groupe de la mort sera joué en même temps entre l’Allemagne et la Hongrie.

- Allemagne - Hongrie, le mercredi 23 à 21h en direct beIN Sports

- Portugal-France, le mercredi 23 à 21h en direct beIN Sports et TF1

Les potentielles dates des huitièmes pour les Bleus

En terminant première ou deuxième du groupe F, la France serait assurée de disputer les huitièmes de finale de l’Euro. Une troisième place et les Bleus devront à tout prix figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes des poules pour voir la phase à élimination directe.

- Si les Bleus finissent premiers, ils affronteront un troisième de groupe le lundi 28 juin à Bucarest à 21h.

- Si les Bleus finissent deuxièmes, ils affronteront le premier du groupe D (Angleterre, Croatie, Ecosse et République tchèque) le mardi 29 juin à Londres à 21h.

- Si les Bleus finissent troisièmes et se qualifient, ils affronteront soit le premier du groupe B (Belgique, Russie, Danemark et Finlande) soit le premier du groupe C (Pays-Bas, Ukraine, Autriche et Macédoine du Nord) le dimanche 27 juin.