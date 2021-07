Angleterre-Danemark: ce que dit le règlement s‘il y a deux ballons sur le terrain

La victoire de l’Angleterre face au Danemark (2-1) en demi-finales de l’Euro s’accompagne d’une polémique sur le penalty sifflé en faveur des Anglais. Deux ballons étaient sur la pelouse et l’arbitre aurait pu arrêter la rencontre.

La première qualification de l’histoire de l’Angleterre en finale d’un Euro s’accompagne d’une polémique. Le penalty transformé en deux temps par Harry Kane en demi-finale face au Danemark (2-1, a.p.) est intervenu après une faute légère sur Raheem Sterling. L’assistance-vidéo a validé la décision de l’arbitre central. Elle n’a rien trouvé à redire non plus au sujet d'un autre fait de jeu sur la même action. Au moment du débordement de l’ailier anglais, deux ballons étaient sur le terrain. Le joueur de Manchester City a même lancé son débordement en frôlant le deuxième ballon, présent dans le coin gauche de partie danoise depuis plusieurs secondes.

La loi 5 (tiret 3) de l’IFAB, qui gère les lois du jeu, prévoit des dispositions pour un tel cas. L’arbitre a ainsi la possibilité d’arrêter le match. Il peut aussi laisser le jeu se poursuivre selon son interprétation, dans ce chapitre intitulé "Interférence extérieure".

Pour l'arbitre, le deuxième ballon n'a pas créé d'interférence avec le jeu

Il est alors précisé que l’arbitre doit "interrompre le jeu (et le faire reprendre par une balle à terre) uniquement s’il y a eu interférence avec le jeu sauf si le ballon se dirige vers le but. Si l’interférence n’empêche pas le joueur de l’équipe qui défend de jouer le ballon, le but est accordé si le ballon franchit la ligne de but (même s’il y a eu contact avec le ballon) à moins que l’interférence n’ait été faite par l’équipe en attaque" ou "laisser le jeu se poursuivre s’il n’y a pas interférence avec le jeu et s’assurer que l’élément supplémentaire est retiré le plus vite possible".

La deuxième partie du texte correspond au cas d’Angleterre-Danemark. L’arbitre néerlandais Danny Makkelie a donc estimé que le deuxième ballon n’a pas créé "d’interférence avec le jeu". Il a laissé l’action se poursuivre avant d’accorder un penalty pour une faute sur Sterling que ce dernier estime bien réelle. "Il y avait absolument penalty, je suis entré dans la surface, il a placé sa jambe en opposition et il y avait clairement penalty", a-t-il confié sur ITV.