Angleterre: "Je suis clairement dans sa tête", répond Shaw après les tacles de Mourinho

Régulièrement ciblé par José Mourinho depuis leur collaboration à Manchester United, et encore durant cet Euro 2021, le latéral gauche anglais Luke Shaw a répondu au technicien portugais, qui fait selon lui une obsession.

Personnage complexe, José Mourinho a toujours eu besoin de détester certains joueurs, et de le faire savoir. Dans ce registre, Luke Shaw est un cas d'école. Pendant, et surtout depuis leur collaboration à Manchester United, le technicien portugais a régulièrement descendu en public le latéral gauche anglais. Et depuis le début de l'Euro 2021, le Special One - consultant pour des médias britanniques - s'en donne à coeur joie.

Cela perturbe-t-il le défenseur des Three Lions? Visiblement, non. Du moins plus maintenant. "Il aime certains joueurs, il n'en aime pas d'autres, et je suis tombé dans la catégorie de ceux qu’il n’aime pas, a répondu Shaw dimanche, selon des propos rapportés par plusieurs médias anglais. J’essaie d’avancer, mais visiblement, il n’y arrive pas."

>> Euro 2021: les infos en direct

"J'espère qu'il pourra trouver la paix"

Et Shaw de se moquer de l'obsession du Mou pour sa personne: "Il parle continuellement de moi, ce que je trouve un peu étrange. Même certains coéquipiers m’ont demandé: 'Mais c’est quoi le problème?', 'Pourquoi il parle encore de toi?' Il faut qu'il passe à autre chose. J’espère qu’il pourra trouver la paix et arrêter de s’inquiéter pour moi. Je suis clairement dans sa tête, il pense beaucoup à moi."

S'il en sourit aujourd'hui, le Mancunien reconnait qu'il n'a pas passé que des moments roses avec son ancien coach. "Je ne pense pas que vous réalisiez les deux ou trois ans que j’ai vécus avec lui et combien il m’a critiqué durement à l’époque, rappelle-t-il. Ce qu’il dit aujourd’hui n’est rien par rapport à ce qu'il a pu dire avant. Je trouve ça facile de l’ignorer maintenant, je m'en amuse même. (...) Mais je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi il veut toujours me pointer du doigt."

Pour rappel, l'Angleterre recevra mardi l'Allemagne à Wembley en huitième de finale de l'Euro. Avec Shaw en probable titulaire.