Angleterre: la réponse de Shaw aux critiques de Mourinho

Auteur de trois passes décisives pendant l'Euro 2021, Luke Shaw fait partie des joueurs qui ont porté l'Angleterre jusqu'aux demi-finales. Le latéral gauche en a profité pour répondre aux piques de José Mourinho, très dur à son sujet.

It's coming home... Brillante, l'Angleterre a décroché sa qualification pour les demi-finales de l'Euro 2021 après sa belle victoire contre l'Ukraine (4-0) samedi à Rome. Si Raheem Sterling est toujours aussi décisif et que Harry Kane semble définitivement lancé, un autre joueur des Three Lions titre son épingle du jeu: Luke Shaw.

Dans la foulée de sa très belle saison avec Manchester United en Premier League, le latéral gauche se trouve dans une forme étincelante lors du tournoi continental avec déjà trois passes décisives dont deux à destination de Harry Maguire et Harry Kane samedi face à l'Ukraine.

Shaw: "José a son opinion"

Souvent moqué et notamment pour ses errements défensifs ou sa condition physique, Luke Shaw a fait taire ses détracteurs. Après la qualification pour le dernier carré, l'Anglais y est allé de son petit message à destination de José Mourinho, très critique à son sujet depuis leur aventure commune chez les Red Devils. Le défenseur britannique de 25 ans ne semble pas perturbé par les piques de son ancien coach.

"Cela n’a pas d’importance. José a son opinion. Evidemment, il travaille (comme consultant pour talkSPORT) et il a la liberté de dire ce qu’il veut, a estimé le latéral anglais auprès de beIN Sports. Il peut dire tout ce qu’il veut, je garde juste la tête baissée, j’ignore tout le reste. Je me concentre sur ce qu’il se passe à l’intérieur du groupe. Mon principal objectif est d’aider l’Angleterre."

Shaw meilleur latéral de l'Euro?

Et visiblement, les critiques du "Special One" servent même de source de motivation à Luke Shaw. A plusieurs reprises pendant cet Euro, le défenseur de l'Angleterre a entretenu cette brouille médiatique avec l'entraîneur portugais.

Avec trois passes décisives durant la compétition, l'Anglais se retrouve en concurrence avec Leonardo Spinazzola pour le titre honorifique de meillleur latéral gauche du tournoi.

Mais l'Italien s'est gravement blessé lors du quart de finale face à la Belgique (2-1) et ratera plusieurs mois de compétition. un coup dur pour son club, l'AS Roma et son nouveau coach...José Mourinho. D'ici là, Luka Shaw aura à coeur de faire encore mentir ses détracteurs.

Le meilleur moyen? Aider l'Angleterre à remporter cet Euro, le 11 juillet prochain à Wembley. Avant une éventuelle finale, il faudra d'abord venir à bout du Danemark en demi-finale, mercredi prochain. L'occasion pour le latéral des Three Lions de faire à nouveau parler sa qualité de centre.