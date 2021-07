Euro 2021: une pétition pour rejouer Belgique-Italie... à l'identique

L'Italie a battu la Belgique ce vendredi (2-1), au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée par l'équipe transalpine. Après ce quart de finale de l'Euro, des supporters belges ont lancé une pétititon pour faire rejouer le match et le reperdre. Une plaisanterie vouée à se moquer d'une inititive similaire pour France-Suisse.

Qui aime bien, châtie bien. Et à ce petit jeu, Français et Belges semblent s'adorer. La guéguerre entre supporters des Bleus et fans des Diables rouges ne paraît pas sur le point de s'achever. Eliminée de l'Euro 2021 après son quart de finale perdu face à l'italie (1-2), la Belgique ne remportera pas de titre cette année.

Mais cela n'a pa empêché certains supporters de la sélection d'outre-Quiévrain de se moquer des Français après la défaite de l'équipe emmenée par Romelu Lukaku. Une pétition en ligne a même vu le jour pour faire rejouer le match face à la Nazionale.

Un joli chambrage pour les Français

Un renvoi direct à la pétition lancée par des fans tricolores pour faire rejouer le huitième entre la France et la Suisse. Des Français pestent depuis lundi contre le gardien Yann Sommer, qu'ils accusent d'avoir plongé avant la frappe de Kylian Mbappé sur son tir au but raté.

Près de 270.000 signataires ont embrassé cette idée, même si les images vidéos ont depuis prouvé que le gardien de la Nati avait bien un pied sur sa ligne de but lorsque l'attaquant des Bleus a tiré et raté son penalty.

Mais contrairement à l'initiative venue de France, les supporters belges veulent affronter l'Italie une deuxième fois... pour perdre. Faisant preuve d'une belle dose d'autodérision, la pétition en question est même titrée: "Rejouer le quart contre l'Italie pour le reperdre derrière".

La personne à l'origine de cette drôle d'idée en précise même la cause dans un message destiné à "Le Seum". "On a perdu contre plus fort, a estimé l'intéressé au moment de partager sa pétition en ligne. Le but est de montrer à quel point ils étaient vraiment plus forts."

Incidents en Belgique

Même dans la défaite, certains supporters des Diables rouges ne perdent pas leur humour. D'autres, en revanche, ont vu rouge après l'élimination. Plusieurs médias belges ont fait état de dégradations et de débordements après la victoire italienne.

A Bruxelles par exemple, des jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre et leur ont lancé des projectiles en tous genres (bouteilles, fumigènes, scooters électriques). Un comportement aux antipodes de la bonne humeur affichée par l'auteur et les signataires de la pétition pour rejouer Belgique-Italie.

Même après le nouvel échec des Hazard, Lukaku et autres De Bruyne ou Meunier certains n'ont pas manqué de taquiner les fans français. Reste à savoir si cette bataille de chambrage entre supporters cessera d'ici le Mondial 2022.

Si les Belges cherchent un nouvel adversaire, la Squadra Azurra semble plutôt inspirée et n'a pas manqué de chambrer les Diables rouges. Et si le "Veni, vidi, vidi" de 2021 venait à supplanter "le seum" de 2018. Réponse lors des prochains chocs internationaux.