Angleterre: Southgate veut rester jusqu'au Mondial 2022

Gareth Southgate a tenu une conférence de presse ce lundi au lendemain de la défaite anglaise en finale de l'Euro 2021 contre l'Italie à Wembley. Le sélectionneur des Three Lions ne compte pas quitter ses fonctions et espère diriger l'équipe lors du Mondial 2022 au Qatar.

En France, la question d'un départ de Didier Deschamps a fait l'objet de nombreuses rumeurs jusqu'à l'officialisation de son maintien par Noël Le Graët, le président de la FFF. Outre-Manche, Gareth Southgate se retrouve dans l'oeil du cyclone après la cruelle défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2021 après les tirs au but contre l'Italie (1-1, 3 tab à 2).

>> Euro 2021: les infos en direct

Malgré les critiques sur le jeu des Three Lions, le technicen compte bien rester sélectionneur jusqu'à la prochaine Coupe du monde au Qatar entre novembre et décembre 2022.

"Je ne pense pas que le moment soit venu d'y penser, a confié le sélectionneur anglais ce lundi face à la presse. Nous devons nous qualifier pour le Qatar. J'ai besoin de temps pour prendre du recul et réfléchir à l'Euro. Je besoin de repos. C'est une expérience incroyable, mais diriger son pays dans ces tournois prend de l'énergie."

Southgate: "Je veux emmener l'équipe au Qatar"

Arrivé à la tête de l'équipe nationale en 2016 après la démission de Sam Allardyce, alors impliqué dans une affaire pots-de-vin, Gareth Southgate est parvenu à amener l'Angleterre en demi-finale du Mondial 2018 et à cette finale de l'Euro 2021.

Mais en raison des talents à sa disposition, les critiques s'abattent sur le jeu défensif et ses choix tactiques. Mais selon lui l'équipe a progressé et peut encore évoluer dans les prochains mois.

"J'ai dit que c'était formidable d'avoir ce soutien interne, vous l'appréciez énormément en tant que manager. Je ne veux pas m'engager plus longtemps que je ne le devrais et je ne veux pas abuser de la confiance, donc toutes ces choses doivent être prises en compte, a encore estimé Gareth Southgate. Je veux emmener l'équipe au Qatar, je pense que nous avons progressé au cours des quatre années, nous avons terminé quatrième, troisième et deuxième et c'est aussi bien que n'importe qui."

Malgré la déferlante contre lui, l'ancien joueur et coach de Middlesbrough veut tenir bon dans la tempête et êut encore compter sur le soutien de Mark Bullingham, le directeur général de la Fédération anglaise. Jusqu'ici, le travail de Gareth Southgate n'est pas (encore) en danger.