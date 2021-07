Italie-Angleterre: de la joie à la détresse, quand le prince George devient la star de la finale

Les images du Prince George lors de la finale de l’Euro 2021 entre l’Angleterre et l’Italie ont fait le tour des réseaux sociaux. Heureux sur le premier but de Luke Shaw, le fils de Kate et William est apparu dépité après la défaite des Three Lions.

En 1966 lorsque l’Angleterre avait remporté la Coupe du monde, la reine Elizabeth II se trouvait déjà sur le trône. 55 ans plus tard, si la souveraine n’était pas présente à Wembley pour la finale de l’Euro 2021 perdue par les Three Lions face à l’Italie (1-1, 3 tab à 2), plusieurs membres de la famille royale assistaient à la rencontre.

En particulier le prince William, son épouse Kate et le jeune George. Si ses parents sont habitués aux rendez-vous protocolaires, le garçon de 7 ans n’a pu s’empêcher d’exulter après le but rapide de Luke Shaw.

George a fait le show sur le but de Shaw

Tout à sa joie, l’aîné du Duc de Cambridge a levé les bras et crié à en perdre la voix comme des millions de supporters anglais ont pu le faire à cet instant. Impresionnant pendant l'Euro 2021, Luke Shaw a bien failli être le héros de tout un peuple.

La finale ne pouvait pas mieux débuter pour les Three Lions et tous les leurs fans, petits ou grands, roturier ou héritier du trône. Presque aussitôt, son câlin avec sa mère puis son échange complice avec son père ont enflammé internet.

George attristé après la défaite

Devant au score après la belle frappe du latéral gauche de Manchester United, l’Angleterre s’est ensuite recroquevillée en défense pour tenir son maigre avantage. En vain, Leonardo Bonucci a égalisé en seconde période pour le plus grand malheur des fans anglais.

Au terme d’une prolongation décevante et d’une séance de tirs au but à suspense, les Three Lions se sont finalement inclinés sur une dernière tentative ratée de Buyako Saka. Pendant que les Italiens célébraient leur deuxième titre continental, un dernier plan sur la famille royale a érigé le jeune prince George en mème internet.

Président honorifique de la Fédération anglaise de football, le prince William a posté un poignant message pour féliciter l’Italie et remercier les Three Lions de leur parcours.

"Déchirant. Félicitations à la Squadra Azzurra pour sa grande victoire, a réagi le Duc de Cambridge dans une publication sur les réseaux sociaux. Joueurs de l’Angleterre, vous êtes arrivés si loin mais malheureusement ce n’est pas nôtre jour cette fois-ci. Vous pouvez tous garder la tête haute et rester fiers. Je sais qu’il y en aura d’autres dans le futur."

Avec le prince George, l’amour du football s’apparente bien à une affaire de famille. Même chez les Windsor.