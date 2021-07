Équipe de France: Deschamps aurait consulté quelques joueurs avant l’annonce de son maintien

Selon Téléfoot, Didier Deschamps et Noël Le Graët auraient pris la température auprès des joueurs avant d'annoncer le maintien en poste du sélectionneur de l'équipe de France.

"La question a été réglée en trois minutes", affirmait Noël Le Graët concernant le maintien en poste de Didier Deschamps. A en croire le patron de la Fédération française de football, très proche de son sélectionneur, la reconduction de son contrat n’a jamais fait le moindre doute. "Il n’y a pas de débat", avait-il insisté.

Et pourtant, selon les informations de Téléfoot, les joueurs de l’équipe de France ont été associés aux discussions. Ainsi, avant d’annoncer le maintien du sélectionneur, aussi bien Noël Le Graët que Didier Deschamps ont pris la température auprès de quelques joueurs des Bleus.

L'ensemble du staff conservé

Arrivé à la tête des Bleus en 2012, Deschamps a fait monter la sélection en puissance, d'un quart de finale au Mondial 2014 au sacre du Mondial 2018, en passant par la finale perdue de l'Euro 2016. L'élimination précoce en huitièmes de finale de l'Euro-2020, reporté d'un an, contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b.), a été le premier véritable échec de son mandat.

L'ancien entraîneur de la Juventus Turin, Marseille ou encore Monaco, 52 ans, est sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2022, après le Mondial au Qatar qui aura lieu en novembre et décembre. Une éventuelle prolongation n'est plus à l'ordre du jour, toutefois, selon "NLG": "On va jusqu'au Qatar ensemble. Après on verra."

Noël Le Graët a également confirmé que le staff proche de Deschamps resterait inchangé, avec son adjoint Guy Stéphan, le préparateur physique Cyril Moine, le médecin Franck Le Gall et l'entraîneur des gardiens Franck Raviot.