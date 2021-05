Equipe de France: Benzema prédit des choix difficiles à Deschamps

Pour son grand retour en équipe de France, Karim Benzema (33 ans) lorgne une place de titulaire en pointe sans l’exiger publiquement. Mais il prédit des choix difficiles à Didier Deschamps face à l’amoncellement de talents.

Après son opération séduction réussie dimanche en conférence de presse, Karim Benzema a aussi accordé une interview à RTL, diffusée ce lundi matin. L’attaquant de l’équipe de France revient sur l’attente suscitée par son retour et la grande motivation qui l’anime, sans se retourner sur le passé. Il confie aussi son admiration pour l’énorme potentiel de ce groupe, sans exiger une place de titulaire, à laquelle il prétendra logiquement.

"Il y a un sélectionneur, c’est à lui de faire des choix, répond-il. Un groupe avec un telle force offensive, ça va être difficile de faire des choix. Tout le monde mérite de jouer. Je suis là, je montre ce que je sais faire et apporter quelque chose ne plus dans cette équipe."

La star du Real Madrid prend soin de ne pas exiger de statut dans cette équipe qu’il retrouve après cinq ans et demi d’absence. Cela ne l’empêche pas d’être ambitieux. "Ce n’est pas une question de s’imposer, je veux prendre du plaisir, essayer d’aider mon équipe à faire de bonnes choses sur le terrain. Un sélectionneur est là pour faire les bons choix."

"Une équipe exceptionnelle"

Il savoure en tout cas de retrouver ce groupe aux grosses qualités. "Il y a un énorme potentiel, ajoute-t-il. Déjà, quand je les regardais à la télé… du gardien, aux défenseurs, en passant par les milieux et l’attaque, c’est une équipe exceptionnelle. Les individualités au service du collectif, c’est toujours mieux."

Une chose est sure, l’attaquant ne veut plus se tourner sur le passé, qu’il a briècement évoqué lors de ses deux sorties médiatiques. Seul la victoire à l’Euro lui importe. "Je ne suis pas en équipe de farce pour penser à ce qu’il s’est passé avant, rappelle-t-il. Je suis revenu pour montrer ce que je peux apporter, ce que je montre chaque année au Real Madrid et le mettre au service de mon équipe. Bien sûr c’est un objectif de gagner l’Euro avec la France."