Belgique-Portugal: ce qu’a dit Ronaldo à Courtois à la fin du match

Après l’élimination du Portugal face à la Belgique (1-0) en huitièmes de finale de l’Euro 2021 dimanche à Séville, Cristiano Ronaldo a eu un bref échange avec le gardien des Diables Rouges, Thibaut Courtois.

Et si le seum avait changé dans camp ? Associé aux Belges depuis la demi-finale de la Coupe du monde perdue face à l’équipe de France en Russie, ce ressenti désagréable, mélange de dégoût, d'écœurement et de mauvaise foi, aurait presque été palpable dans les rangs du Portugal, éliminé par les Diables Rouges en 8eme de finale de l’Euro dimanche soir à Séville.

Presque parce que contrairement aux Belges en 2018, les partenaires de Cristiano Ronaldo n’ont pas pesté contre le jeu de leurs adversaires. Mais du seum, il y en avait quand même un peu à en juger par la réaction du sélectionneur Fernando Santos ("C'est un résultat injuste") et le bref échange entre CR7 et Thibaut Courtois.

Ronaldo un peu mauvais perdant mais fair-play

"Chanceux hein, lance le quintuple Ballon d’Or au gardien de but du Real Madrid. Le ballon n’a pas voulu entrer aujourd’hui." Et CR7 d’ajouter, fair-play tout de même, pendant leur accolade : "Bonne chance mec !" Les chemins de Courtois et Ronaldo se sont croisés 2018 quand le gardien de but a rejoint le Real Madrid alors que le quintuple Ballon d’Or quittait les Merengue pour rejoindre la Juventus.

"Nous sommes contents et heureux, c’est une victoire importante, les deux équipes pouvaient gagner, a commenté Thibaut Courtois au micro de la RTBF. Ils ont eu des occasions en deuxième mi-temps mais j’étais là pour les arrêter et on a bien défendu. Ils pressaient plus haut et nous privaient de ballons, ce n’était pas volontaire de rester plus derrière. C’était dur mais on a fait un bon match, on a travaillé et on a puisé beaucoup d’énergie." La Belgique défiera l'Italie vendredi à Munich pour une place en demi-finale.