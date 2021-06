Belgique-Portugal: Roy Keane démolit Joao Felix

Roy Keane, l'ancien milieu de terrain de Manchester United, a fustigé l’entrée en jeu catastrophique de Joao Felix, dimanche lors du huitième de finale de l’Euro 2021 entre la Belgique et le Portugal (1-0).

Roy Keane est un observateur assidu de l’Euro 2021 en sa qualité de consultant pour la chaine anglaise, ITV. Et ce qu’il a vu dimanche lors du huitième de finale entre la Belgique et la Portugal (1-0) l’a fait sortir de ses gonds.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United s’est emporté contre Joao Felix et sone entrée en jeu qu’il juge désastreuse. Non utilisé jusqu’alors, le joueur de l’Atlético de Madrid a remplacé Joao Moutinho à la 56e minute de jeu sans parvenir à faire recoller son équipe. Il a notamment envoyé une frappe très largement au-dessus du but adverse.

"Ce type est un imposteur"

"Ça m’énerve vraiment quand ce sont des joueurs de qualité, a pesté le l’Irlandais à l’issue de la rencontre. Il n'y a aucune excuse de se pencher en arrière (la position de son corps au moment de la frappe, ndlr) et de manquer le cadre. Il suffit de tester le gardien de but car ce sont des joueurs de haut niveau, ils ne peuvent pas laisser passer ça. Félix quand il a joué… Ce type est un imposteur. Il entre et le pays a besoin de toi. Il suffit de cadrer. Il vaut quoi, 100 millions d’euros? Si j'étais Ronaldo, j’irais certainement le chercher dans le vestiaire."

Tenant du titre, le Portugal s’est incliné face aux Belges après avoir dominé la rencontre. Ils ont tiré 29 fois au but mais se sont inclinés sur la frappe cadré adverse. "C'est un résultat injuste, mais c'est le football, a regretté le sélectionneur, Fernando Santos, à l’issue du match. C'est la même histoire qu'au Mondial 2018 face à l'Uruguay (le Portugal avait été éliminé 2-1 en huitième). Ça avait été un résultat injuste."

"Tout le monde est triste, je suis triste, les gens au Portugal sont tristes. Certains joueurs pleuraient dans le vestiaire, ça arrive dans ce genre de situations. Je me sens frustré, mais on doit tous être fiers de ces joueurs, parce qu'ils ont tout donné. Ils ont tout fait pour gagner. Les joueurs sont très frustrés, mais les Portugais peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ce ne sera pas facile de relever les joueurs. Ils ont fait un match incroyable, on a eu des occasions..."