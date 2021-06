Euro: opéré avec succès après son malaise cardiaque, Eriksen a quitté l'hôpital

Opéré ce vendredi, Christian Eriksen a pu quitter l'hôpital de Copenhague, six jours après son arrêt cardiaque lors du match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande.

C’est une excellente nouvelle. Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, la Fédération danoise de football annonce que Christian Eriksen est sorti de l'hôpital où il se trouvait depuis samedi après avoir été victime d'un malaise cardiaque lors de la rencontre de l'Euro entre le Danemark et la Finlande. Il a été opéré avec succès.

"Il a aussi reçu la visite de l'équipe nationale. Il va rentrer chez lui et passer du temps avec sa famille", indique la Fédération danoise, qui relaie un message d'Eriksen.

"Merci pour le nombre incroyable de messages, un sentiment incroyable, écrit le milieu de terrain. L'opération s'est bien passée et je vais bien compte tenu des circonstances. C'est génial d'avoir revu les gars après leur fantastique match hier soir. Nul besoin de dire que je les soutiendrai lundi contre la Russie." Lors de son opération, Eriksen (29 ans) s'est fait implanter un défibrillateur destiné à réguler son rythme cardiaque. Comme un pacemaker classique, cet appareil evoie des impulsions électriques quand la fréquence cardiaque est jugée trop lente, afin d'éviter un malaise.

Un avenir flou

Selon la presse italienne, ce dispositif pourrait empêcher le joueur de l'Inter Milan de poursuivre sa carrière en Italie, compte tenu des textes en vigueur. Aux Pays-Bas, Daley Blind (Ajax Amsterdam) joue lui avec un stimulateur cardiaque depuis début 2020. Mais les règlements néerlandais ne sont pas les mêmes, et l'appareil non plus. L'avenir d'Eriksen en club reste donc flou, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Inter, qu'il a rejoint en janvier 2020 en provenance de Tottenham.

Eriksen s'était effondré brutalement en fin de première période lors de Danemark-Finlande, à Copenhague. Sauvé après un massage cardiaque, il avait repris connaissance avant d'être transporté à l'hôpital. Le match avait repris après une interruption de près de deux heures et s'était soldé par une défaite des Rouge et Blanc (0-1).