Danemark: Eriksen va se faire implanter un défibrillateur cardiaque

Le médecin de la sélection danoise a annoncé sa décision d’implanter un défibrillateur cardiaque automatique sur Christian Eriksen, après son malaise en plein match, samedi lors de Danemark-Finlande (0-1).

Christian Eriksen va se faire implanter un défibrillateur cardiaque automatique. La Fédération danoise de football a publié un communiqué ce jeudi pour annoncer cette information, cinq jours après le malaise cardiaque du milieu de terrain en plein match. Le joueur de l’Inter Milan s’est effondré tout seul à la 43e minute de la rencontre entre le Danemark et la Finlande (0-1).

Rapidement pris en charge par les services de secours, il a été réanimé après plusieurs massages et l’utilisation d’un défibrillateur. Conscient à la sortie du terrain, il a été admis dans un hôpital proche du stade où il est toujours en observation.

"Après que Christian a passé différents examens du cœur, il a été décidé qu’il devra porter un ICD (acronyme anglais pour désigner un défibrillateur automatique implantable, ndlr), indique le médecin Morten Boesen dans un communiqué. L’appareil est nécessaire après une attaque cardiaque en raison de perturbations du rythme. Christian a accepté la solution et le plan a en outre été confirmé par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent tous le même traitement."

L’appareil devrait être inséré de manière sous-cutanée. Il se différencie d’un pacemaker, qui permet de stimuler le cœur. Daley Blind, défenseur des Pays-Bas, porte lui un pacemaker depuis quelques années. Ce dernier a par ailleurs confié avoir hésité à disputer le match face à l’Ukraine (3-2) après avoir été choqué par les images d’Eriksen.

Le joueur de l’Inter Milan sera mis à l’honneur ce jeudi lors de la rencontre entre le Danemark et la Belgique (18h). La rencontre sera brièvement arrêtée à la 10e minute (comme son numéro de maillot) pour lui réserver des applaudissements qu’il pourrait entendre de son lit d’hôpital, situé tout proche du stade. Cette semaine, Eriksen a donné de ses nouvelles par le biais d’un message diffusé sur le compte de la Fédération danoise.

"Salut tout le monde, écrit le milieu de terrain de l’Inter. Un grand merci pour vos pensées sympas et incroyables et vos messages du monde entier. Ça veut beaucoup dire pour moi et ma famille. Je vais bien, au vu des circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les gars du Danemark pour les prochains matchs. Jouer pour tout le Danemark."