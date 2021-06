Ecosse: un positif au Covid-19 et sept absents contre les Pays-Bas en amical

L’Ecosse a choisi de se passer de six joueurs supplémentaires, par précaution, après le cas positif de John Fleck, pour le premier des deux matchs amicaux (contre les Pays-Bas ce mercredi, à 20h45) que doit disputer la sélection avant l’Euro (11 juin - 11 juillet).

La sélection écossaise retient son souffle, et croise les doigts, en espérant que le contrôle positif de John Fleck, asymptomatique, n’ait pas de conséquences trop graves, autres que l’isolement du joueur concerné. En attendant, six autres joueurs écossais manqueront le match amical de mercredi (20h45) contre les Pays-Bas, rapporte la BBC.

David Marshall, Stephen O'Donnell, Nathan Patterson, Grant Hanley, John McGinn et Che Adams n'ont pas voyagé avec le groupe jusqu’au Portugal. Ils ont tous été testés négatifs mais ont été retenus par précaution.

"Inutile de s'en inquiéter", rassure Steve Clarke

Le sélectionneur Steve Clarke ne dispose donc que de 19 joueurs pour le premier des deux matchs de préparation à l'Euro 2020. L’Ecosse défiera le Luxembourg dimanche prochain, avant d’entamer l’Euro (11 juin - 11 juillet) huit jours plus tard contre la République tchèque à Hampden, dans le groupe D. Clarke, qui s'exprimait la veille, mardi, avait bon espoir d'éviter de nouvelles frayeurs après le résultat de Fleck: "Nous devrons être réactifs dans certaines situations, mais il est inutile de s'en inquiéter. Il y a certaines situations que l'on ne peut pas contrôler."

"Pour tous les autres, il s'agit de continuer comme si de rien n'était et de poursuivre le bon travail, a-t-il déclaré. Ce que je ne veux pas, c'est que ce cas isolé éclipse le bon travail que nous avons fait." L’Ecosse partage le groupe D de l’Euro avec la République Tchèque, mais également la Croatie et l’Angleterre. Les matchs de cette poule se dérouleront à Londres et à Glasgow. Le sélectionneur des Pays-Bas, qui affrontent l'Ecosse ce mercredi soir, a fait le choix difficile de se passer de Jasper Cillessen pour l'Euro, après le test positif au Covid-19 de son gardien.