Euro: les Pays-Bas se passent de Cillessen, positif au Covid-19

Frank de Boer, sélectionneur des Pays-Bas, a choisi ce mardi de se passer de Jasper Cillessen, son gardien titulaire, positif au Covid-19. Marco Bizot a été appelé en renfort.

À douze jours de l'entrée en lice des Pays-Bas à l'Euro, le 13 juin face à l'Ukraine, le sélectionneur Frank de Boer ne prend aucun risque. À la suite d'un test positif au Covid-19, le gardien titulaire Jasper Cillessen a été retiré de la liste des joueurs retenus pour disputer la compétition. Il est remplacé par Marco Bizot, qui était déjà le quatrième portier de l'effectif.

Jasper Cillessen, 32 ans, s'est pourtant mis à l'isolement et aurait éventuellement pu être testé négatif à temps pour le début de la compétition. Mais Frank de Boer ne souhaitait pas miser sur cette hypothèse incertaine, même si le règlement de l'UEFA permet désormais aux sélectionneurs d'effectuer un changement de gardien pour des raisons médicales pendant le tournoi.

"Je veux des certitudes"

"Il manque une partie importante de la préparation. Nous ne savons pas combien de temps il faudra avant qu'il soit de nouveau en pleine forme. Je ne veux pas prendre de risque à cet égard. Nous sommes à la veille d'un championnat européen, et je veux des certitudes", a expliqué Frank de Boer, cité mardi dans un communiqué de la fédération néerlandaise de football.

Les Oranje vont donc prendre part à l'Euro avec Marco Bizot, Tim Krul et Maarten Stekelenburg. Le premier cité, 30 ans, joue à l'AZ et ne compte qu'une sélection. Le second, 33 ans, avait fait sensation lors de la Coupe du monde 2014 en remplaçant Jasper Cillessen pour être décisif lors d'une séance de tirs au but. Il évolue désormais à Norwich City, en D2 anglaise. Quant au dernier cité, il a repris du service à l'Ajax, malgré son âge (38 ans), à la faveur de la suspension pour dopage d'Andre Onana.

La liste des Pays-Bas:

Gardiens de but: Marco Bizot, Tim Krul, Maarten Stekelenburg.

Défenseurs: Daley Blind, Matthijs de Ligt, Joël Veltman, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Owen Wijndal, Jurien Timber, Patrick van Aanholt.

Milieux de terrain: Donny van de Beek, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Georginio Wijnaldum.

Attaquants: Steven Berghuis, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Donyell Malen, Memphis Depay, Wout Weghorst, Quincy Promes.