Euro: De Bruyne quasi-forfait pour le premier match de la Belgique

Le sélectionneur de la Belgique, Robert Martinez, estime qu'il est "improbable" de voir Kevin De Bruyne, victime de fractures au visage, disputer le premier match des Diables Rouges à l'Euro le 12 juin face à la Russie.

Sauf surprise, Kevin De Bruyne manquera le début de l’Euro. Présent en conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, a estimé qu’il était "improbable" de voir le milieu de Manchester City, victime de deux fractures au visage, disputer le premier match des Diables Rouges le 12 juin face à la Russie. "Kevin pourra être disponible pour jouer à l'Euro, mais nous ne savons pas quand", a insisté Martinez. De Bruyne souffre de fractures au nez et à l'orbite gauche suite à un choc avec l'Allemand Antonio Rüdiger lors de la finale de Ligue des champions perdue samedi dernier face à Chelsea (1-0).

Il ne devrait pas se faire opérer

Actuellement au repos, il ne rejoindra ses équipiers que le 7 juin au centre national de Tubize. Avant cela, il passera des examens pour vérifier que tout va bien au niveau de son œil et de son nez. "Les nouvelles sont bonnes et tout devrait rentrer dans l'ordre", avait confié lundi Martinez, précisant que le joueur ne devrait pas se faire opérer. De Bruyne ne sera donc pas de la partie jeudi, en amical face à la Grèce, pas plus qu'Eden Hazard, toujours ménagé suite à une gêne à une cuisse. Axel Witsel, qui se remet d'une rupture d'un tendon d'Achille depuis janvier dernier, ne disputera lui aucun des matchs amicaux, contre la Grèce et dimanche face à la Croatie.

La Belgique, l'un des favoris pour le titre, disputera son premier match de l'Euro dans dix jours, le 12 juin, contre la Russie à Saint-Pétersbourg. Le Danemark et la Finlande seront ses deux autres adversaires au sein du groupe B.