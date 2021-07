France-Suisse: Mourinho tacle la fin de match des Bleus qui "se voyaient déjà sur la Tour Eiffel"

Consultant pour TalkSPORT durant l'Euro 2021, José Mourinho est assez dur sur l'élimination de l'équipe de France par la Suisse en huitième de finale. Le manager de la Roma tacle fort la fin de match des Bleus et leur excès de confiance.

José Mourinho a remis ça. Après avoir souligné son incompréhension concernant les choix de Didier Deschamps dans ce match, le manager de la Roma a taclé ce jeudi l'excès de confiance des Bleus lundi, lors de leur élimination en huitième de finale de l'Euro 2021 contre la Suisse. Alors qu'elle menait 3-1 à la 80e, l'équipe de France s'était faite remonter à 3-3, avant de céder sur la séance de tirs au but.

"La France est l'équipe qui me fait dire qu'ils doivent s'en prendre à eux-mêmes, résume celui qui officie pour TalkSPORT durant le tournoi. Ils ont mal commencé le match contre la Suisse, ils sont revenus de manière fantastique en montrant leur immense talent. Mais quand j'ai vu la manière dont ils célébraient le troisième but (de Paul Pogba ndlr)... je n'ai pas aimé. J'ai eu le sentiment que les joueurs se voyaient déjà célébrer sur la Tour Eiffel! Ils dansaient d'un côté de l'autre, je ne sais pas ce qu'était cette danse mais ils ont fait différentes danses... mais il restait 20 minutes, le match n'était pas fini!"

"La France ne peut s'en prendre qu'à elle"

"Leur façon d'envisager la dernière partie du match n'était pas la meilleure, poursuit l'ancien coach de Manchester United. Après ça, ils ont concédé un deuxième but. Après ils ont pensé que le match était fini, d'ailleurs ils ont sorti Griezmann alors qu'il y avait un risque de jouer une prolongation. Derrière ils concèdent le but et vont en prolongation. Griezmann n'est plus là et Benzema se blesse. Tout est allé dans le mauvais sens. Et dans ce groupe d'équipes fantastiques, la France est celle qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même." Une référence au groupe de la mort, dont tous les membres - France, Allemagne, Portugal et Hongrie - ont été éliminés avant les quarts.