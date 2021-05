Equipe de France: qui a fait le premier pas entre Deschamps et Benzema? Stéphan en dit plus

Invité ce vendredi de RTL, Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, est revenu sur la convocation de Karim Benzema pour disputer l'Euro avec l'équipe de France. Une surprise née d'une rencontre... dont le sélectionneur semble à l'origine.

On en sait un peu plus sur la fameuse rencontre entre Didier Deschamps et Karim Benzema, qui a abouti au retour de l'attaquant du Real Madrid en équipe de France. Invité de RTL ce vendredi soir, Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur des Bleus, a livré quelques éléments qui laissent entendre que l'entraîneur est à l'origine de cette rencontre et de la réconciliation.

"C'est une décision réfléchie, mûrie"

"En ce qui concerne Karim (Benzema), la décision a été prise déjà depuis quelques temps. C'est une décision réfléchie, mûrie et qui, je pense, ravit les supporters français, confie Guy Stéphan. Disons qu'on est attentifs à tous les joueurs, tous les Français qui jouent à l'étranger. Evidemment on a observé Karim pendant tous ses matchs. Il se trouve qu'à un moment, ses performances étaient très fortes et importantes. Le souhait de son retour a été évoqué."

"C'est une période qui l'avait beaucoup affecté"

"On en a beaucoup parlé avec Didier (Deschamps) et à un moment, une décision a été prise pour rencontrer Karim. Ce ne sont pas des décisions qui ont été prises à plusieurs personnes. Si plusieurs c'est deux, oui dans ce cas-là", ajoute l'adjoint de Didier Deschamps. Ce qui laisse peu de place au doute quant à savoir qui a enclenché le mouvement...

Didier Deschamps a donc pardonné, après plus de cinq ans de non convocation de Karim Benzema. "C'est une période qui l'avait beaucoup affecté en 2015-2016. Le temps a fait son oeuvre, explique Guy Stéphan. Il l'a dit lui-même, ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain. Il a montré par le passé qu'il était capable de pardonner à de nombreux joueurs, il le fait encore aujourd'hui. Je crois que c'est une preuve d'intelligence.