Espagne: grande première pour Laporte, titulaire en amical avant l'Euro

À une semaine de l’Euro, l’Espagne et le Portugal s’affrontent en match amical ce vendredi (19h30). Un choc qui devrait permettre aux deux équipes de monter en régime et d'accélerer leur préparation avant le début de la compétition. Fraîchement naturalisé, Aymeric Laporte fait ses débuts avec la sélection espagnole.

À maintenant sept jours du lancement de l'Euro (du 11 juin au 11 juillet), l'Espagne et le Portugal vont se livrer une belle opposition ce vendredi soir (19h30). Un choc en guise de préparation dans lequel Aymeric Laporte va honorer sa première sélection avec la Roja. Barré par la concurrence en équipe de France, le défenseur de Manchester City a répondu favorablement aux sollicitations de la fédération espagnole pour disputer le prochain Euro avec la formation de Luis Enrique.

Grâce à une procédure administrative accélérée, Aymeric Laporte a obtenu la nationalité espagnole et a été convoqué dans la liste des 26 qui disputeront l'Euro avec l'Espagne. Une liste avec plusieurs absents, dont notamment l'un de ses principaux concurrents au poste, Sergio Ramos. À peine quelques semaines après sa naturalisation, le défenseur de 26 ans va faire ses débuts sous la tunique espagnole. Luis Enrique a décidé de lancer directement le défenseur des Skyblues dans le grand bain.

La Ligue 1 bien representée

L'ancien entraîneur du FC Barcelone a fait plusieurs choix forts, dont celui de titulariser Pablo Sarabia, appelé à la surprise générale pour disputer l'Euro. L'attaquant du PSG n'avait plus joué en sélection espagnole depuis 2019. Du côté de la composition portugaise, on retrouvera notamment plusieurs joueurs de Ligue 1 avec deux lillois, José Fonte et Renato Sanches. Apprécié de Fernando Santos, Danilo Pereira est également titulaire au milieu avec la Selecao.

Le Portugal dispute ce vendredi soir un premier match amical face à l'Espagne. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo enchaîneront dérrière avec une deuxième rencontre face à Israël avant d'entrer en lice à l'Euro, dans le groupe de l'équipe de France dont la rencontre est prévue pour le 23 juin.