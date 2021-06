Mercato: le PSG se serait positionné sur Cristiano Ronaldo, selon la presse étrangère

Selon certains médias italiens et espagnols, le PSG se serait positionné pour tenter de recruter Cristiano Ronaldo sur lequel Massimiliano Allegri ne compterait pas. La Juventus serait disposée à vendre sa star.

Un multiple Ballon d’Or peut en cacher un autre sur le mercato du PSG. Après avoir courtisé Lionel Messi, qui devrait finalement prolonger au Barça, Paris se serait positionné sur son éternel rival, Cristiano Ronaldo (36 ans). Le quotidien espagnol As affirme que les Parisiens ont noué des contacts avec la star portugaise, quintuple Ballon d’or et liée avec la Juventus jusqu’en 2022.

Mais la dernière saison décevante de la Vieille Dame aurait convaincu CR7 de changer d’air et la perspective de rejoindre la capitale française le séduirait. Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, verrait en Ronaldo la star qui pourrait aider Paris à enfin remporter la Ligue des champions au côté de Neymar.

Ronaldo en cas de départ de Mbappé

Dans une interview à QG, le Brésilien avait d’ailleurs confié son admiration pour le Portugais. "Je veux jouer avec Cristiano Ronaldo, avait-il déclaré dans QG. J'ai déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé. Mais je n'ai pas encore joué au côté de Cristiano Ronaldo."



Une arrivée de Ronaldo se ferait en cas de départ de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé à un an de la fin de son contrat. Une chose semble assez claire: Ronaldo veut quitter la Juventus trois ans après son arrivée et cela semble réciproque du côté du club. A 36 ans, le joueur veut encore remporter la Ligue des champions et verrait le PSG comme une destination permettant d’accéder à cette ambition.

La Juvenus souhaiterait entre 25 et 30 millions d’euros d’indemnité. Le son de cloche est identique dans la Gazzetta dello Sport qui évoque la possibilité d’inclure Mauro Icardi dans la transaction. Pour le quotidien Italien, Mbappé se dirige vers un départ au Real Madrid, comme un cadeau au nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. Son départ pourrait alors être comblé dans la capitale par un ogre du football mondial.