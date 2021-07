Euro 2021: Donnarumma n’avait visiblement pas compris que l’Italie avait gagné

Auteur de deux arrêts décisif pour sacrer l'Italie dimanche, Gianluigi Donnarumma a mis quelques secondes avant de réaliser que la Squadra Azzurra était championne d'Europe, grâce à lui. Ce qui lui a valu les moqueries de Giorgio Chiellini.

Il diffuse tellement de calme et de sérénité au plus fort de la pression qu’on en oublierait presque qu’il n’a que 22 ans. Impérial pour détourner les tirs au but anglais, comme il l’avait fait contre l’Espagne en demi-finales, Gianluigi Donnarumma a encore été le grand monsieur de l’Italie, et pas seulement par la taille (il mesure 1,96m), remportant son duel à distance avec son homologue anglais Jordan Pickford, pourtant pas en reste, en repoussant les tentatives de Jadon Sancho et Bukayo Saka.

Sur la dernière, qui offre le titre à l’Italie, Gianluigi Donnarumma ne laisse rien transparaître de l’émotion qui aurait dû l’envahir immédiatement, affichant une assurance désarmante que certains ont interprété comme étant celle d’un immense champion habité par une énorme confiance, ce qu’il est. Et si, en réalité, Gianluigi Donnarumma n’avait tout simplement pas réalisé la portée de son geste, saisi qu’il venait d’offrir le titre à son équipe ?

Une maturité exceptionnelle

C’est l’avis de plusieurs journaux et sites d’informations en Italie. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est venue étayer cette affirmation. Grâce à une caméra située derrière le but du gardien italien, on observe que ce dernier, sentant ses coéquipiers se ruer vers lui à toute vitesse, se tourne vers l’arbitre dont il attend la confirmation de ce qu’il vient de comprendre: son arrêt a sacré l’Italie championne d’Europe. "Comment voulez-vous qu'il le vive ? Il ne comprend rien", a plaisanté Giorgio Chiellini alors que les deux hommes, avec Leonardo Bonucci, commentait à chaud le titre.

Mais plus sérieusement, la prestation énorme de Gianluigi Donnarumma, sacré meilleur joueur du tournoi, symbolise toute la maturité acquise par le portier italien....Peu perturbé par l’absence d’occasions côté anglais, il a su patienter, puis se remettre en selle lorsqu'il l'a fallu, pour la séance de tirs au but. Et les regards, souriants et confiants, échangés avec ses coéquipiers juste avant le début de celle-ci ont prouvé que les Italiens n'avaient pas beaucoup d'inquiétude sur la capacité de leur gardien à se mettre au niveau du rendez-vous, malgré son jeune âge.