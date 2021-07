Euro 2021: engouement, tactique… Joey Barton analyse l’Angleterre avant la finale

Joey Barton a accordé un entretien à RMC Sport avant la finale de l’Euro 2021 entre l’Angleterre et l’Italie à Wembley, ce dimanche (21h). International anglais (1 sélection), l’ancien milieu de terrain, passé par l'OM, a décrit la fierté de tout un pays pour les Three Lions et expliqué comment Gareth Southgate avait fait taire les critiques.

Joey Barton, comment trouvez-vous l'équipe d'Angleterre avant cette finale de l'Euro face à l'Italie?

Je pense que tous les Anglais sont très fiers de cette équipe. Il y a eu beaucoup de critiques, d'abord sur le groupe sélectionné, puis sur la façon de jouer lors de la phase de groupes. Mais force est de constater que les joueurs ont montré leur force tout au long du tournoi et qu'ils ont une chance d'aller au bout dimanche.

Ce match sera forcément historique depuis le dernier titre de l’Angleterre en 1966…

Forcément, 55 ans après la dernière finale et le dernier titre... Tout le monde au Royaume-Uni, et plus particulièrement en Angleterre, se souvient de cette époque glorieuse avec Bobby Moore. Le fait d'avoir une nouvelle chance de remporter un titre dimanche à l'Euro, où l'Angleterre n'a jamais atteint la finale, rendra ce moment très particulier. D’autant plus que c’est à Wembley. L'attente a été longue depuis la dernière finale (lors du Mondial 1966, ndlr) et c'était déjà à Wembley. Espérons que le match tourne en notre faveur et que l'on puisse renverser cette excellente équipe italienne.

Barton: "Je pense que l'équipe est complète"

Que pensez-vous du refrain "It's coming home" chanté par les supporters anglais?

"It's coming home", cela coïncide avec la chanson des Three Lions en 1996, et c'est même devenu un hymne non-officiel. Je pense que les supporters veulent que l'on reconnaisse l'Angleterre comme une nation de football et qu'elle ait à nouveau du succès. Ramener le trophée à la maison, c'est ce que tout le pays veut. C'est une chanson très entraînante, très prenante. C’est une super chanson. Chantée par des dizaines de milliers de fans et accompagnée de l'hymne national, cela pourra galvaniser les joueurs. Cela pourrait les aider à trouver ce supplément d’âme pour atteindre un niveau de performance incroyable qui leur permettrait de gagner l'Euro.

Quelles sont les forces de cette équipe? Que pensez-vous du collectif autour de Kane?

Je pense que l'équipe est construite autour d'une solide base défensive. C'est ce qui a permis une progression assez tranquille durant le tournoi, avec quelques clean sheets, et très peu d'occasions concédées, comme contre le Danemark. Je crois que l'Angleterre a tiré 22 fois et le Danemark 6. Je pense que l'équipe est complète, en attaque, on a des joueurs comme Kane et Sterling, qui ont montré qu'ils pouvaient marquer des buts, créer des occasions.

Kane et Sterling lors du quart de finale de l'Euro 2021 © AFP

La défense est solide, grâce à Stones et Maguire, Pickford est très bon aussi. Kyle Walker et Luke Shaw ont été exceptionnels. L'équipe a une base défensive solide et l'armada offensive, avec Kane, Rashford, Sancho, Saka, Sterling, peut vraiment marquer à tout moment. Si l’Angleterre marque un but, elle est capable de ne pas prendre de but et gagne.

C'est de là que part le momentum des Anglais durant le tournoi. Le groupe a concédé très peu de buts, même si certains joueurs commencent à fatiguer, et des problèmes physiques se font ressentir. Harry Kane a aussi débloqué son compteur, tout comme Raheem Sterling au fil de la compétition. La confiance a grandi petit à petit au sein de l'équipe et cela permet d'arriver en finale contre une excellente équipe d'Italie, avec la même confiance, voire encore plus.

"60 millions d’experts" pour critiquer Southgate

Comment jugez-vous le travail de Gareth Southgate pendant l'Euro?

J'étais assez incertain le concernant en amont de la compétition. Tactiquement, il y avait beaucoup de points d'interrogation, surtout avec l'éventail de joueurs à sa disposition. Mais quand on est sélectionneur, dans une grande compétition encore plus, il y a forcément des doutes. Il y a 60 millions d'experts dans votre pays qui feraient des choix différents, c'est en cela que c'est un métier extrêmement difficile.

Dans la manière dont il a géré tout cela, sur et en dehors du terrain, il a été incroyable. Ce genre de choses peuvent affecter un sélectionneur, mais je trouve que Gareth a été très bon, notamment avec les médias. Ce serait génial pour lui de gagner le trophée, j'aimerais beaucoup qu'il le fasse, car ce serait comme une rédemption pour lui, pour son passé de joueur, et son penalty raté qui a été un moment traumatisant en demi-finales d'un Euro (en 1996, ndlr). Ce serait un beau lot de consolation pour Gareth et sa famille. Le pays entier a souffert ces derniers mois, notamment à cause de la pandémie, et je pense que ce serait un réel bienfait pour tout le monde aussi.

Où serez-vous dimanche pour vivre le match?

J'essaye encore d'avoir un billet pour le match! Si je n'y arrive pas, je serai chez moi avec ma famille, des drapeaux anglais peints sur le visage, et je porterai un maillot de l'Angleterre évidemment, pour supporter les mecs à distance. J'espère qu'ils pourront passer cette dernière marche et enfin gagner l'Euro.