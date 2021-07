Euro 2021: Spinazzola à Wembley pour la finale Italie-Angleterre

Grand acteur du parcours de l’Italie pendant l’Euro 2021, Leonardo Spinazzola assistera dimanche à la finale entre la Nazionale et l’Angleterre (21h). Gravement blessé au tendon d’Achille pendant la compétition, le latéral gauche verra le match depuis les tribunes de Wembley.

Auteur d’un Euro 2021 fabuleux au poste de latéral gauche avec l’Italie, Leonardo Spinazzola a subi une terrible blessure lors du quart de finale remporté contre la Belgique (2-1). Opéré du tendon d’Achille de la jambe gauche, le défenseur transalpin manquera plusieurs mois de compétition. Pas question en revanche de manquer la finale prévue ce dimanche à Wembley entre la Nazionale et l’Angleterre (21h). Interrogé par plusieurs médias, le joueur de 28 ans a confirmé qu’il assisterait bien à la rencontre depuis les tribunes.

"Je vais à Londres samedi pour la finale contre l’Angleterre, je suis plus excité maintenant qu’avant. J’ai attendu deux heures pour remercier mes camarades après l’Espagne, a lancé Spinazzola dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Dans le car, ils ont remis ça avec la chanson, c’était une émotion incroyable, je savais ensuite que je les rejoindrais dans une merveilleuse finale."

>> Toutes les infos de l’Euro sont à retrouver dans le direct commenté sur RMC Sport

Spinazzola ému par le soutien de ses partenaires

Interrogé par l’émission TG1 sur la Rai, Spinazzola est même rentré un peu plus dans le détail après cette intense moment de communion offert par ses partenaires de la sélection suite à la qualification pour la finale arrachée aux tirs au but contre la Roja (1-1, 4 tab à 2).

"Après la victoire contre l'Espagne, il y avait Lorenzo Insigne avec le maillot numéro 4, dans des propos rapportés par Tuttosport. C’était un peu grand mais cela lui allait bien... Après le match, nous avons fait un appel vidéo et ils m'ont chanté: Ole, ole , ole, ole, Spina, Spina. C'était sympa."

Spinazzola célébrera le titre sur une seule jambe

En lice pour le titre officieux de meilleur latéral gauche de l’Euro, au même titre que l’Anglais Luke Shaw, Leonardo Spinazzola va donc s’offrir une escapade à Wembley pendant le week-end.

"Je serai là avec des béquilles, je vais me réjouir et applaudir. Si on gagne, ce sera la pagaille pour moi car je vais aller sauter avec tout le monde, a encore assuré le latéral de la Nazionale. J'espère pouvoir sauter tout le temps avec une jambe. Je vais encourager mes compagnons depuis l'avion en leur disant: 'Les gars, je suis aussi là'."

Absent pour de longs mois, il manquera le début de saison en Serie A avec la Roma de José Mourinho. Mais jusqu’ici, le moral est bon. En cas de victoire et de deuxième titre de l’Italie dans l’Euro (le premier depuis 1968), le latéral aura vécu une véritable parenthèse enchantée avant d’entamer sa convalescence et sa rééducation.

>> L’Euro est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports