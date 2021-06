Euro 2021: imbroglio autour des drapeaux arc-en-ciel à Budapest

Avant le 8e de finale de l'Euro entre les Pays-Bas et la République tchèque ce dimanche à Budapest, les médias néerlandais avaient annoncé une interdiction de l’UEFA des drapeaux arc-en-ciel, symboles de la communauté LGBT, dans son stade et dans la fan zone. L’instance a démenti et appelé les autorités hongroises à la clémence.

Gros imbroglio à Budapest autour de Pays-Bas-République tchèque. Avant le 8e de finale de l'Euro à la Puskas Arena, ce dimanche, plusieurs médias néerlandais ont annoncé que les drapeaux arc-en-ciel étaient interdits dans le stade et la fan-zone. Mais l'UEFA a très vite réagi, en démentant être à l'origine de cette interdiction.

L'UEFA assure que "ces drapeaux seront autorisés dans le stade"

"Contrairement à certaines informations dans les médias néerlandais, l'UEFA tient à préciser qu'elle n'a interdit aucun symbole aux couleurs de l'arc-en-ciel de la fan zone de Budapest, qui est sous la responsabilité des autorités locales, indique l'instance sur son compte Twitter. L'UEFA serait très heureuse de voir un tel symbole dans la fan zone."

L’UEFA ajoute ensuite avoir "aujourd’hui informé la fédération hongroise de football que les symboles aux couleurs de l’arc-en-ciel ne sont pas politiques et conformément à la campagne EqualGame de l’UEFA, qui lutte contre toute discrimination, y compris contre la communauté LGBTQI+", rappelant que "ces drapeaux seront autorisés dans le stade".

Des drapeaux confisqués à la fan zone, l'entrée refusée à certains supporters

Les autorités hongroises avaient déjà été pointées du doigt à plusieurs reprises depuis le début de l'Euro dans le tournoi pour des comportements à l’encontre de cette communauté. Plus tôt, le média NU avait indiqué que plusieurs fans munis du fameux drapeau s’étaient vu refuser l’accès à la fan zone et bien confisquer leurs drapeaux arc-en-ciel.

En soutien à la communauté, le capitaine néerlandais Giorgino Wijnaldum portera un brassard de capitaine spécial pour ce match face à la République tchèque, de couleur arc-en-ciel et avec l’inscription "OneLove", à l’image de Manuel Neuer.

La Hongrie rejette la faute sur l'UEFA

À Budapest, le flou total règne toujours puisqu'on affirme que les drapeaux ont été confisqués sur demande de l'UEFA... Ce qui semble faux, car l'instance n'est pas compétente sur les fan-zones.

"Les règles de l'UEFA s'appliquent dans la zone des supporters et dans le stade, ils peuvent donc la déterminer, avait déclaré un porte-parole de la fédération néerlandaise Daan Schippers, relayé par le média Nos. Mais cela ne signifie pas que la KNVB (fédération néerlandaise) soutient cette décision. Nous sommes pro-drapeau arc-en-ciel et avons donc lancé la campagne OneLove".