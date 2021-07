Euro 2021: l’ancien Marseillais Chris Waddle écarté d'une radio anglaise avant la finale

Consultant pour la BBC pendant l’Euro 2021, l’ancien joueur de l’OM, Chris Waddle, n’a pas compris sa mise à l’écart surprise pour la finale entre l’Angleterre et l’Italie ce dimanche.

Sa nuque longue et ses nombreux gestes de génie restent ancrés dans les cœurs des supporters de l’OM. Légende de l’équipe phocéenne titrée en Ligue des champions, Chris Waddle a ensuite entamé une belle carrière consultant outre-Manche.

L’ancien attaquant anglais a toutefois été snobé par la BBC pour la finale de l’Euro 2021 perdue par les Three Lions contre l’Italie (1-1, 3 tab à 2) ce dimanche à Wembley. A la place, la radio publique lui a préféré l’un des éditorialistes vedettes du Daily Mail, Chris Sutton.

Waddle serait surpris et dévasté

Présent mercredi soir lors de la demi-finale remportée face au Danemark (2-1 après prolongation), l’ex-olympien a été tout simplement surpris d’être mis de côté pour le duel tant attendu contre la Squadra Azzurra.

Selon les indiscrétions recueillies par le quotidien britannique, Chris Waddle n’a pas compris ce retrait de l’antenne après vingt années de bons et loyaux services et aurait même été "dévasté d’être négligé pour le plus grand match du pays" depuis 1966 et la victoire lors du Mondial. Citant une source proche de ce dossier, le Daily Mail assure que Chris Waddle aurait le sentiment d’être "la dernière victime de préjugés apparents contre un homme blanc âgé".

Malgré sa mise au rencart par la BBC, l’ancienne star de l’OM n’a pas manqué de réagir à la défaite de l’Angleterre. Le principal responsable de cet échec serait tout simplement Gareth Southgate.

"Désolé Gareth vous vous êtes trompé ce soir les équipes anglaises sont meilleures en attaque, a écrit Waddle sur les réseaux sociaux. Ce soir l’Italie a dit que nous avions peur d’elle. Apprenez, une Coupe du monde attend." D’ici le Mondial 2022 au Qatar, Chris Waddle aura peut-être retrouvé un poste de consultant, à la radio ou ailleurs.