Euro 2021: l’UEFA confirme les demies et la finale à Wembley

L’UEFA n’envisage pas de délocaliser les demi-finales et la finale de l’Euro prévues à Wembley même si la confédération européenne attend toujours du gouvernement britannique qu’il lève les règles d’isolement en vigueur.

Les demi-finales et finale de l’Euro 2021 vont bien avoir lieu à Wembley. La confédération européenne a assuré qu'elle n’envisageait pas de délocaliser ces affiches. "Il n'y a pas de plan de rechange pour la tenue de ces rencontres", a déclaré mardi un porte-parole de l'UEFA, indique L’Equipe.

La semaine dernière, The Times révélait que l’UEFA avait menacé le Royaume-Uni de déprogrammer les demi-finales (6 et 7 juillet) et la finale (11 juillet) si le gouvernement imposait une quarantaine aux 2.500 officiels invités pour cet événement sont obligés de respecter cette quarantaine. L’aggravation de la pandémie au Royaume-Uni en raison du variant Delta a en effet contraint les autorités à maintenir un isolement de dix jours pour les personnes arrivant des pays en zones orange et rouge.

Face à cette incertitude, le Premier ministre italien Mario Draghi avait demandé, lundi, une relocalisation des trois dernières affiches prévues à Londres. L’idée de les faire jouer à Budapest avait été évoquée. La Hongrie n’impose pas de jauge et les rencontres programmées à la Puskas Arena font stade comble, comme la France a pu s’en rendre compte samedi lors de son match nul face aux Magyars. Mais le comportement du public local, visé par plusieurs enquêtes pour chants homophobes et racistes, n'incute pas vraiment à choisir cette option.

40.000 personnes attendues à Wembley

Vendredi dernier, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait indiqué que sa priorité était "la santé publique", davantage que le maintien des matches de l'Euro à Wembley. Selon The Times, les ministres britanniques réfléchiraient bien à une solution pour éviter les règles d’isolement pour les responsables de l’UEFA, de la Fifa, les politiciens, les sponsors et les diffuseurs.

La tendance est donc au maintien des demi-finales et finale à Wembley où la jauge a récemment été augmentée et s'approche des 50%. Les trois rencontres se joueront (s'il n'y a pas de délocalisation) devant 40.000 fans, soit la plus grande affluence réunie au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois, les autorités ayant augmenté la jauge dans le cadre d'événements publics tests.