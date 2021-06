Euro 2021: la très belle joie des Danois quand ils ont appris leur qualification

Après leur victoire face à la Russie (4-1), les joueurs du Danemark ont attendu le résultat du match Belgique-Finlande (2-0) avant d’exploser de joie au moment d’apprendre leur qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro 2021.

C’est la très belle histoire de cet Euro 2021. Traumatisés par le malaise cardiaque de Christian Eriksen lors du match face à la Finlande (1-0), les Danois ont trouvé de grosses ressources pour arracher leur qualification pour les huitièmes de finale. Pour cela, ils se sont largement imposés face à la Russie (4-1), lundi dans une Parken Arena incandescente. Mais ils ont aussi dû attendre un résultat favorable dans l’autre match du groupe entre la Belgique et la Finlande. Une victoire belge leur assurait la deuxième place et une qualification.

Le coup de sifflet final de leur rencontre ayant été donné avant celui de Belgique-Finlande, les Danois se sont regroupés en cercle en milieu de terrain pour suivre la fin de l’autre match sur la téléphone d'un membre de la délégation. Ils ont attendu quelques secondes avant que la victoire des Diables Rouges ne soient entérinée.

Les Danois ont suivi la fin de Belgique-Finlande sur téléphone © Capture beIN Sports

Les Danois exultent à l'annonce du résultat de Belgique-Finlande © Capture beIN Sports

Les coéquipiers de Simon Kjaer ont alors exulté de joie avant de communier avec leur public. Miraculés après leurs deux défaites d’entrée, les Danois se prépare désormais à affronter le pays de Galles, vendredi (18h) à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam où les supporters devraient encore être nombreux.



"C'est complètement fou que l'on soit qualifiés, s’est réjoui Mikkel Damsgaard, auteur du premier but lundi, à la TV danoise DR. Cette équipe, ces joueurs... C'est fantastique de faire partie de tout ça, c'est génial de voir les supporters devenir fous. Je n'avais jamais rêvé de faire partie de quelque chose d'aussi énorme, c'est un sentiment fantastique. On va donner tout ce que l'on a."



"Je n'avais jamais vécu ça, a aussi confié Joakim Maehle. Le plus important est que nous sommes désormais tous unis, pour le Danemark. Il faut profiter de ce moment. Je suis hyper fier de tous les gars."