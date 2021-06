Euro 2021: la Suisse s'embrase après la qualification contre les Bleus

La sélection suisse a éliminé la France ce lundi lors des huitièmes de finale de l'Euro 2021. Une qualification historique pour la Nati qui a donné lieu à d'immenses célébrations dans tout le pays.

Après 67 ans d'attente et de frustration lors des matchs à élimination directe, la Nati a écrit son histoire en lettres dorées ce lundi à Bucarest. Au terme d'un match totalement fou, la Suisse a éliminé l'équipe de France (3-3, 5 tab à 4) et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021. Un succès historique fêté dignement par les supporters hélvètes dans tous le pays. Une transe collective et un embrasement que seul le football peut déclencher.

Parfois critiqués pour leurs piètres prestations depuis le début du tournoi continental, ou même pour leurs teintures blondes péroxydées (oui!), les partenaires de Granit Xhaka ont cette fois fait l'unanimité dans les différents cantons. A Lausanne, outre un important concert de klaxons, le surnom de l'équipe nationale a été scandé par les supporters déchaînés.

Marées humaines à Lausanne et Genêve

Après près de 18 mois à souffrir seul dans son coin à cause du Covid-19, les Suisses ont profité de la qualification de la Nati pour faire la fête ensemble. Exit les gestes barrières ou les masques, place à une folle communion. Aussi bien à Lausanne qu'à Genève.

Sommer, héros national

Pilier de la sélection depuis presque dix ans, Yann Sommer a réalisé un gros match ce lundi. Malgré trois buts encaissés, le gardien de 32 ans ne pouvait pas faire grand-chose sur le bijou de Paul Pogba ou les duels avec Karim Benzema. Mais il a réalisé l'arrêt de la qualification en sortant le tir au but de Kylian Mbappé. La Suisse tient son nouveau héros.

"Ramenez la coupe à la maison, allez la Suisse, allez !"

L'euphorie collective a été telle qu'elle a donné énormement d'espoir aux supporters suisses pour le reste de la compétition. Histoire de remuer un peu plus le couteau dans la plaie béante des Bleus, certains se sont même lancés dans une nouvelle version du tube de Vegedream, hymne populaire des Bleus en 2018, et rêvent de voir la Nati remporter l'Euro.

D'autres fans suisses ont également rappelé la prouesse réalisée par leur équipe face à l'un des favoris pour le titre. Et là encore, un bel hommage à un tube français cher aux supporters des Bouches-du-Rhône avec le titre Bande Organisée.

Après s'être offert le scalp de l'équipe de France, la Suisse va devoir signer un autre exploit, vendredi soir à Saint-Pétersbourg, pour rejoindre les demi-finales de l'Euro. Après les Bleus, place à l'Espagne et son équipe bourrée de talents. Là encore les Suisses ne partiront pas favoris mais pourraient bien procurer un bonheur intense à tout un pays.

