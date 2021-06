Euro 2021: le tableau de la phase finale se dessine peu à peu

Avec leurs victoires respectives ce mardi soir, l'Angleterre et la Croatie ont validé leur billet pour la suite de l'Euro 2021. Deux affiches sont d'ores et déjà déterminées: l'Italie affrontera l'Autriche tandis que le pays de Galles se mesurera au Danemark.

Objectif rempli pour l'Angleterre et la Croatie. Forts de leur victoire respective ce mardi soir face à la République tchèque (1-0) et face à l'Ecosse (3-1), les deux sélections ont validé leur billet pour la suite de l'Euro. Le tableau de la phase finale se dessine peu à peu et on connaît désormais 12 des 16 qualifiés pour les 8es de finale: Belgique, Italie, Pays-Bas, pays de Galles, Autriche, Danemark, France, Angleterre, République tchèque, Suède, Suisse, Croatie.

À l'instant T, seules deux affiches sont d'ores et déjà certaines. En s'assurant la première place du groupe A après avoir fait carton plein sur cette première partie de compétition, l'Italie affrontera l'Autriche en huitièmes de finale. Deuxième derrière l'Italie, le pays de Galles affrontera le Danemark, qui a finalement décroché son billet lors de cette dernière journée.

Le programme des huitièmes de finale :

1er du groupe F - meilleur 3e du groupe A, B, C

Croatie - 2e du groupe E

Belgique - meilleur 3e du groupe A, D, E, F

Italie - Autriche

1er du groupe E - meilleur 3e du groupe A, B, C, D

Angleterre - 2e du groupe F

Pays-Bas - meilleur 3e du groupe D, E, F

Pays de Galles - Danemark

Tableau de la phase finale de l'Euro © Icon Sport

Deux parties de tableau relevées

Dans ce tableau, dont les affiches des 8es seront toutes connues au coup de sifflet final des rencontres de mercredi soir, deux parties "musclées" se distinguent déjà. D'un côté, la Belgique et l'Italie. Les deux nations pourraient d'ailleurs se rencontrer dès les quarts de finale en cas de succès.

De l'autre, l'Angleterre, qui héritera du 2e du groupe F composé par l'équipe de France, l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Les Pays-Bas se rangent aussi dans cette deuxième partie de tableau. En finissant premiers, les troupes de Frank de Boer vont hériter du meilleur troisième entre les groupes D, E et F.

La France n'est pas encore fixée

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, sans même avoir joué leur dernier match de cette phase de poules, Antoine Griezmann et ses coéquipiers peuvent s'assurer la première place en cas de succès contre le Portugal ce mercredi (21h).

Une place de leader qui leur permettrait d'hériter du meilleur troisième entre les groupes A, B et C (la Suisse ou l'Ukraine) et qui placerait les Bleus dans la partie de tableau avec la Belgique, l'Italie, l'Autriche et la Croatie.

Si l'équipe de France venait à terminer deuxième de son groupe, alors elle affronterait l'Angleterre en 8es à Wembley et basculerait dans l'autre partie de tableau, avec les Pays-Bas. Dernier scénario, la France peut se retrouver troisième en cas de défaite contre le Portugal et de victoire de l'Allemagne contre la Hongrie. Dans ce cas de figure, les Bleus hériteraient d'un gros tirage avec la Belgique ou les Pays-Bas en 8es.