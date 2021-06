Euro 2021: sur quelle chaine regarder France-Portugal

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro, la France défie le Portugal ce mercredi (21h) à Budapest avec l’ambition de décrocher la première place du groupe F.

L’heure du verdict de la phase de poule de l'Euro approche pour l’équipe de France qui affronte le Portugal ce mercredi (21h) à Budapest dans le remake de la finale 2016 remportée par les Portugais. Les Bleus sont déjà assurés de jouer les huitièmes de finale de l’Euro mais abordent cette dernière rencontre avec l’ambition de terminer premiers du groupe F. Une question de statut pour les champions du monde mais aussi une manière d’affronter un adversaire plus abordable au tour suivant.

S’ils terminent premiers, les joueurs de Didier Deschamps affronteront la Suisse ou l’Ukraine. S’ils sont deuxièmes, ils défieront l’Angleterre à Wembley alors qu’une troisième place les enverrait vers ans un huitième de finale de feu contre la Belgique ou les Pays-Bas.

Le match entre la France et la Portugal sera diffusé sur TF1 et beIN Sports. Il sera aussi à suivre en direct sur notre site et sur RMC avec un suivi des informations, des indiscrétions et des dernières tendances tout au long de la journée jusqu’au coup d’envoi du match. Vous pourrez aussi retrouver les réactions et analyses à l’issue de la rencontre.

Trois changements et un nouveau système?

Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourrait effectuer trois changements par rapport à l’équipe qui a débuté face à la Hongrie (1-1). Jules Koundé devrait prendre la place de Benjamin Pavard au poste d’arrière droit, Lucas Hernandez devrait retrouver son couloir gauche au détriment de Lucas Digne alors que Corentin Tolisso est pressenti pour suppléer Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Le système tactique français devrait aussi évoluer d’un 4-3-3 vers un 4-2-3-1