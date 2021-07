Euro 2021: sur quelle chaîne regarder la finale Italie-Angleterre

L'Italie défie l'Angleterre ce dimanche soir en finale de l'Euro 2021 sur la pelouse mythique de Wembley à Londres. La Nazionale rêve d'un deuxième sacre face à des Three Lions en quête d'un premier titre. Un duel à suivre en direct à 21h sur les chaînes M6 et beIN Sports 1.

Quel suspense! Après un mois de compétition marquée par des joies immenses, de terribles blessures, des buts merveilleux et quelques grosses surprises ou déconvenues, l'Euro 2021 touche à sa fin ce dimanche avec un final en apothéose.

Sur la pelouse du stade Wembley de Londres, l'Italie affronte l'Angleterre lors d'une finale qui s'annonce spectaculaire entre deux grandes nations de la planète football. Un duel entre la Nazionale et les Three Lions à regarder à la télévision sur les chaînes M6 et beIN Sports 1 à partir de 21 heures, ainsi qu’à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport.

L'Angleterre rêve d'un premier Euro

55 ans après son seul et unique titre dans une grande compétition lors du Mondial 1966, déjà à Wembley, l'Angleterre espère remporter son premier Euro. Avec six matchs sur sept disputés dans son antre sur le gazon londonien, la sélection dirigée par Gareth Southgate a fait le plein de confiance et affiche une forme excellente avant cette finale.

Malgré la prolongation houleuse et remportée de justesse face au Danemark au tour précédent (2-1, après prolongation), les coéquipiers de Raheem Sterling et Harry Kane partiront favoris de cette finale face à l'Italie. L'ailier de Manchester City et surtout le buteur de Tottenham caressent également l'espoir de finir meilleur buteur du tournoi estival en cas de prestation exceptionnelle ce dimanche.

Au bout d'une compétition, où ils n'ont encaissé qu'un seul but, les Anglais espèrent bien gagner un premier trophée continental. Cette année (ou jamais), "It's Coming Home!" comme le répètent à l'envie les supporters de l'Angleterre.

L'Italie doit finir le travail

En face, l'Italie avance avec un fantastique force collective. Mise en difficulté et dominée par l'Espagne lors de la demie (1-1, 4 tab à 2), la Squadra Azzurra a tenu bon. Derrière, la charnière composée des papys Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci se trouve en osmose avec un Gianluigi Donnarumma au sommet de son art.

Au milieu, le trio Barella-Jorginho-Verratti donne le tempo et permet aux flèches offensives, notamment Lorenzo Insigne et Federico Chiesa, de briller.

Unie comme jamais et malgré le forfait de Leonardo Spinazzola, gravement blessé au tendon d'Achille, la sélection italienne aura à coeur de confirmer son statut d'équipe la plus emballante de cet Euro 2021. Brillante depuis le premier jour et le match d'ouverture contre la Turquie à Rome, l'équipe dirigée avec brio par Roberto Mancini et son grand ami Gianluca Vialli espère apporter un peu de bonheur à tout le peuple italien après une année terrible et marquée par le Covid-19.

Au bout de l'épopée transalpine, cette finale et un potentiel deuxième sacre européen pour l'Italie, 53 ans après le premier. Du côté de la Nazionale aussi on veut mettre fin à une incroyable disette.

