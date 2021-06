Euro 2021: sur quelle chaine regarder Russie-Danemark

La Russie et le Danemark s’affronte ce lundi (21h) et abattent leur dernière carte pour se qualifier en huitièmes de finale de l’Euro 2021.

Le rideau va tomber ce lundi soir sur le groupe B de l’Euro 2021. Alors que la Belgique est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la bataille va faire rage pour les dernières places du groupe. Tout est encore possible pour les trois autres équipes. Avant le coup d’envoi, la Russie (2e avec 3 points) est en meilleure position devant la Finlande (3e, 3 points), opposée à la Belgique.

Le Danemark, dernier avec aucun point, a encore un espoir et jouera tout dans un match de la mort contre la Russie (21h). La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 2. Elle sera également à suivre en direct sur notre site et sur RMC.

Pour se qualifier, les Danois doivent obligatoirement s’imposer face aux Russes en espérant une défaite de la Finlande face à la Belgique dans le même temps. Les Danois devront gagner avec deux buts d’écart pour sortir comme la meilleure équipe en cas d’égalité à trois. La donne s’annonce très compliquée mais encore jouable pour les coéquipiers de Kasper Schmeichel, regonflés à bloc après par la visite de leur équipier, Christian Eriksen, ce week-end un peu plus d’une semaine après son malaise cardiaque.

Qui peut se qualifier dans le groupe B?

La Russie

Qualifiée en cas de victoire contre le Danemark si la Finlande ne bat pas la Belgique; ou en cas de victoire si la Finlande bat la Belgique de six buts ou plus.

Troisième en cas de victoire contre le Danemark si la Finlande bat la Belgique d'un à cinq buts; ou en cas de nul si la Finlande ne bat pas la Belgique; ou en cas de défaite d'un but et en marquant au moins un but.

Eliminée en cas de défaite 1-0 ou de plus d'un but contre le Danemark.

La Finlande

Qualifiée en cas de victoire contre la Belgique; ou en cas de nul si le Danemark bat la Russie; ou en cas de défaite d'un but et en marquant au moins deux buts si le Danemark gagne 1-0; ou en cas de défaite 2-1 si le Danemark gagne 1-0 et est moins bien classé sur la discipline.

Troisième en cas de nul si le Danemark ne bat pas la Russie; ou en cas de défaite si le Danemark ne bat pas la Russie; ou en cas de défaite si le Danemark bat la Russie de deux buts ou plus; ou en cas de défaite 1-0 si le Danemark bat la Russie 1-0; ou en cas de défaite 2-1 si le Danemark bat la Russie 1-0 et est mieux classé sur la discipline.

Eliminée en cas de défaite si le Danemark bat la Russie d'un but et en marquant au moins deux buts.

Le Danemark

Qualifié en cas de victoire contre la Russie sur un autre score que 1-0 si la Finlande perd; ou en cas de victoire 1-0 si la Finlande perd 1-0, ou perd 2-1 et est moins bien classée sur la discipline.

Troisième en cas de victoire contre la Russie si la Finlande gagne ou fait match nul; ou en cas de victoire 1-0 si la Finlande perd d'un but en marquant au moins deux buts, ou perd 2-1 et est mieux classée sur la discipline.

Eliminé en cas de nul ou de défaite contre la Russie.