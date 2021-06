Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Slovaquie-Espagne

L’Espagne de Luis Enrique dispute un dernier match "à la vie à la mort" contre la Slovaquie à Séville, dans la poule E. La Roja joue tout simplement sa survie dans la compétition, ce mercredi à 18h. Un match à suivre sur beIN Sports 1.

L’Espagne ne doit plus calculer, il lui faut gagner avant tout. Dos au mur après ses deux nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), la Roja s’épargnerait bien des tracas en cas de victoire contre la Slovaquie, mercredi (18h). Un succès contre les coéquipiers de Marek Hamsik, et l’Espagne sera qualifiée en tant que 1ère ou 2e de son groupe, en fonction du résultat de l’autre match, qui doit opposer la Pologne et la Suède. Un nul pourrait aussi lui suffire, mais là encore, son sort dépendrait de la rencontre qui se déroulera en parallèle au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg.

>> Euro 2021: les infos en direct

Éviter le pire

La rencontre Espagne-Slovaquie sera diffusée sur beIN Sports 1, mais également à notre antenne, sur RMC, seule radio à commenter tous les matches de l’Euro. Vous pourrez également suivre le match en direct commenté sur le site et l’appli RMC. Les hommes de Luis Enrique ont toutes les cartes en main pour redresser la barre. Mais une élimination dès la phase de poules mettrait un énorme coup d'arrêt au projet du sélectionneur, revenu sur le banc de la Roja en novembre 2019, et qui essuie déjà des critiques en interne au sein-même de la fédération, selon la presse espagnole.

Ce serait son pire résultat depuis l'Euro 2004, quand elle n'était pas sortie de la poule A, bloquée à la 3e place derrière les deux futurs finalistes, le Portugal et la Grèce (il n'y avait pas de huitièmes de finale à l'époque). Alors que la Slovaquie sera privée d'Ivan Schranz et Denis Vavro, pour valider son ticket, l'Espagne pourrait compter sur le retour de son capitaine Sergio Busquets, dans les gradins samedi après avoir surpassé le Covid-19. Une lueur d'espoir en plus, pour une sélection qui joue plus que son avenir dans l'Euro mercredi soir.