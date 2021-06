Euro 2021: un arbitre expérimenté pour Portugal-France

L’UEFA a officialisé ce lundi le nom de l’arbitre qui dirigera le choc du groupe F entre la France et le Portugal mercredi soir (21h) à Budapest. L’Espagnol Antonio Mateu Lahoz se trouvera au sifflet pour la dernière affiche des poules de l’Euro 2021.

Leader provisoire dans le groupe F, l’équipe de France sera assurée de garder la première place en l’emportant ce mercredi face au Portugal (21h) à Budapest. Histoire de s’éviter toute polémique après les nombreuses critiques en marge de France-Allemagne ou Hongrie-France, l’UEFA a nommé l’un des meilleurs officiels du moment pour diriger ce choc: Antonio Mateu Lahoz.

L’Espagnol de 44 ans sort d’une très grosse saison 2020-2021 et a notamment arbitré la finale de la Ligue des champions en Chelsea et Manchester City. Sa gestion du contact entre Kevin De Bruyne et Antonio Rüdiger lui a valu quelques critiques après la blessure du meneur de jeu belge au visage.

En France, on le connait surtout pour le quart de finale aller de C1 remporté par le PSG sur le terrain du Bayern Munich. De quoi rappeler de bons souvenirs à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé ce soir-là.

Attention à la discipline

Antonio Mateu Lahoz a déjà officié lors de deux matchs de l’Euro, le carton belge face à la Russie (3-0) et le duel fratricide entre l’Angleterre et l’Ecosse (0-0). S’il n’a sorti que deux cartons jaunes dans le tournoi, l’arbitre ibérique est connu pour son intransigeance et se montre souvent très prompt à sanctionner les joueurs.

Les Bleus, et en particulier Benjamin Pavard après son avertissement contre la Hongrie, sont prévenus. Antonio Mateu Lahoz sera assisté de deux compatriotes pour ce duel face à la Seleçao das Quinas. Idem pour la vidéo avec la présence d’Alejandro Hernandez dans le camion du VAR.

