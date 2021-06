Equipe de France: "Benzema a toute ma confiance", martèle Deschamps

Karim Benzema est resté muet lors du nul concédé par les Bleus contre la Hongrie (1-1) à l’Euro 2021. L’attaquant n’a toujours pas marqué depuis son retour en équipe de France mais garde le soutien du sélectionneur Didier Deschamps.

Brillant cette saison avec le Real Madrid, Karim Benzema peine encore à faire preuve de la même efficacité depuis son retour chez les Bleus. Parfois malchanceux, parfois maladroit, l’attaquant n’a toujours pas marqué et se retrouve déjà sous le feu des critiques. Invité à réagir ce dimanche au lendemain d’un match plutôt décevant de son buteur, Didier Deschamps a tenté d’expliquer cette situation.

"Les attaquants vivent et se nourrissent de l’efficacité, a d’abord rappelé le sélectionneur au micro de Téléfoot sur TF1. Karim a un poids qui est lourd malgré son expérience, son vécu. Il a une responsabilité, la même que Giroud il y a trois ans (à la Coupe du monde 2018)."

Deschamps: "La confiance de l’intégralité du groupe"

Titulaire lors des quatre derniers matchs de l’équipe de France, Karim Benzema n’a pas encore eu le rendement escompté. Ses détracteurs rappellent même qu’avec un temps de jeu plus réduit, Olivier Giroud en est à deux buts sur la même période. Mais cela ne devrait pas changer les plans de Didier Deschamps pour la suite de l’Euro 2021 et le match prévu mercredi contre le Portugal.

"L’important, c’est qu’il a toute ma confiance et la confiance de l’intégralité du groupe, a encore estimé le technicien français. Il y a des périodes où les attaquants n’ont pas la meilleure efficacité. Au-delà de ça, il y a tout ce qu’ils peuvent faire dans le jeu mais ils seront jugés sur s’ils marquent ou pas."

De passage en conférence de presse ce dimanche, Antoine Griezmann a confirmé les dires de son entraîneur. Karim Benzema set soutenu par ses coéquipiers.

"Benzema atteint par le doute? Non, il a besoin de marquer mais il nous aide beaucoup dans la relation offensive, a estimé l'unique buteur tricolore de cet Euro. Quand il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler. On est derrière lui, il a l'appui du staff. Il faut être patient. Il a des occasions."

A l’image des supporters de l’équipe de France, Karim Benzema attend toujours de marquer ce premier but. Une réalisation qui pourrait bien aider les Bleus à vivre une belle épopée lors de cet Euro 2021.