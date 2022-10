Euro 2024: sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique soulagé d'avoir évité la France

Reversée dans le groupe A pour les qualifications de l'Euro 2024 avec l'Écosse, la Norvège, la Géorgie et Chypre, l'Espagne a évité des gros morceaux, à l'instar de la France et de l'Angleterre. Ce qui ne déplaît pas à son sélectionneur Luis Enrique.

L'Espagne s'en est plutôt bien sortie à l'issue du tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024, effectué à Francfort. La sélection emmenée par Luis Enrique, double championne d'Europe (2008, 2012) et placée dans le chapeau 1, a été reversée dans le groupe A avec l'Ecosse, la Norvège, la Géorgie et Chypre. Un groupe abordable dans lequel ne figure pas de 'grosses nations', comme la France ou l'Angleterre, les épouvantails du chapeau 2. Ce qui n'est pas pour déplaire au sélectionneur de la Roja.



"Le tirage au sort était marqué par l'ombre de la France et de l'Angleterre, qui auraient tranquillement pu être dans le chapeau des têtes de série. Les tirages au sort sont toujours pareil: tout paraît facile jusqu'à ce qu'arrivent les matches. Mais à aucun match de la phase de qualification on n'a pensé, senti ou vu que ce serait facile. Ce sera ainsi contre tous nos adversaires. Mais oui, on est satisfaits d'avoir évité les deux gros", a-t-il confié à l'issue du tirage au sort.

La Norvège et Haaland, principale menace

Dans ce groupe de cinq, les Espagnols partent logiquement avec l'étiquette de favoris. Sur une pente ascendante, les hommes de Luis Enrique se sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des nations et auront une carte à jouer lors de la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre au Qatar. Après ce rendez-vous, la Roja entamera les qualifications pour l'Euro 2024 où la Norvège se dressera sur leur route. Un rendez-vous que ne devrait pas manquer Erling Haaland, qui réalise une saison fantastique avec Manchester City.

"Peut-être qu'il ne sera pas convoqué, ou qu'il ne jouera pas, qu'il sera suspendu... j'espère qu'il ne sera pas blessé en tout cas, a souligné Luis Enrique. Blagues à part, ce sera un plaisir de jouer contre Haaland, comme contre n'importe quel joueur de ce niveau. C'est une merveille, par seulement de par son jeu, mais aussi par l'enthousiasme terrible qu'il transmet. Il peut devenir une référence pour les jeunes et les enfants."

Les équipes engagées dans les qualifications vont s’affronter en matchs aller-retour de mars à novembre 2023. Les vainqueurs et les deuxièmes de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2024. Les trois derniers tickets seront attribués via des barrages (demi-finale puis finale) en mars 2024, qui concerneront 12 équipes non-qualifiées via les éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations. La phase finale de l'Euro se disputera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.