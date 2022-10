Manchester City: avec déjà 20 buts cette saison, Haaland marche un peu plus sur l'Angleterre

Buteur ce samedi lors de la démonstration de Manchester City face à Southampton (4-0), Erling Haaland comptabilise déjà 20 buts cette saison en 13 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques affolantes alors que le mois d'octobre vient à peine de débuter.

Mais jusqu'où va aller Erling Haaland? Sur un nuage depuis son arrivée à Manchester City, le "Cyborg" norvégien a de nouveau fait trembler les filets ce samedi à domicile lors de la démonstration du champion d'Angleterre face à Southampton (4-0). Le visage fermé de l'ancien attaquant du Borussia Dortmund au coup de sifflet final ne traduit pourtant pas sa nouvelle démonstration du jour et ce, malgré un début de rencontre poussif, marqué par une frappe sur le poteau.

Mais le meilleur buteur de Premier League a vite rectifié le tir en marquant peu après l'heure de jeu, en reprenant du gauche un centre de Joao Cancelo. Sa 15e réalisation de la saison en championnat et (déjà) son 20e but toutes compétitions confondues. Un total atteint par le Norvégien pour la quatrième année consécutive depuis l'exercice 2019-2020.

Le titre de meilleur buteur presque déjà en poche

Avec 15 buts en neuf matchs de PL, Erling Haaland compte déjà plus du double d'avance sur Harry Kane (7), son premier poursuivant. En ce 8 octobre, l'attaquant a déjà égalé le nombre de buts inscrits la saison passée par Kévin De Bruyne, le meilleur buteur des Citizens. Il n'est plus qu'à huit pions d'égaler celui de Mohamed Salah et Heung-Min Son, co-meilleur buteur du championnat (23).

À ce rythme-là, Erling Haaland pourrait aller chercher de nombreux records, dont celui du plus grand nombre de buts sur une saison, détenu par Alan Sherer (34 en 42 matchs). Le principal intéressé en est d'ailleurs convaincu. "Encore trois buts, a commenté l'ex-attaquant des Three Lions et de Newcastle au moment de livrer son onze de la neuvième journée de Premier League. Mon record de 34 buts en une saison est sérieusement menacé. S'il reste en forme, il le brisera!"