Belgique: Martinez "optimiste" pour De Bruyne à l'Euro

Victime d'une double fracture au niveau du nez et de l'orbite lors de la finale de la Ligue des champions, le milieu offensif belge Kevin de Bruyne est de fait incertain pour l'Euro. Mais son sélectionneur Roberto Martinez s'est montré rassurant ce lundi en conférence de presse.

La Belgique retient son souffle. Depuis la finale de la Ligue des champions, qui a vu samedi soir Chelsea battre Manchester City (1-0), au terme d'un match marqué par la sortie sur blessure de Kevin de Bruyne, les fans des Diables Rouges scrutent la moindre nouvelle de leur maître à jouer.

Victime d'une double fracture au niveau du nez et de l'orbite gauche après un violent contact avec l'Allemand Antonio Rüdiger, "KDB" a vu sa présence à l'Euro (11 juin-11 juillet) être logiquement remise en question. Mais ce lundi, son sélectionneur Roberto Martinez s'est montré assez rassurant. Flou, mais rassurant.

>>> L'avant-Euro en direct

"Une opération aurait fortement compromis sa participation à l’Euro, mais ce n’est pas le cas"

"Il faudra encore plusieurs examens pour connaitre son état, nous serons très prudents, a glissé le technicien en conférence de presse. J’ai parlé avec Kevin, il est optimiste et se sent bien. Les nouvelles sont meilleures que celles juste après l’incident. Il souffre d’une fracture mais n’a pas besoin d’être opéré. Une opération aurait fortement compromis sa participation à l’Euro, mais ce n’est pas le cas. Nous sommes confiants sur le fait d’avoir un diagnostic plus précis au cours des sept prochains jours. En tout cas nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Je suis optimiste à l’idée qu’il puisse nous rejoindre."

Et de répéter: "Je ne suis pas encore fixé, je ne peux m’appuyer sur aucun élément médical, nous attendons des informations complémentaires. Mais je suis plus optimiste qu’après la finale."

Pour rappel, la Belgique affrontera la Russie (12 juin), le Danemark (17 juin) et la Finlande (21 juin) dans le groupe B.