Equipe de France: Coman rêve d’une "revanche" en finale de l’Euro

Etincelant et titré à deux nombreuses reprises en club, Kingsley Coman espère connaître pareille réussite sous le maillot de l’équipe de France. Interrogé sur ses objectifs pour l’Euro, l’ailier de 24 ans vise le titre et si possible en marquant lors de la finale.

Unique buteur et bourreau du PSG lors de la Ligue des champions remportée par le Bayern en 2020 (1-0), le joueur formé à Paris a reconnu qu’il avait réalisé "un rêve d’enfant" en marquant en finale de C1. A quatre jours d’affronter l’Allemagne avec les Bleus lors de l’Euro, mardi soir à Munich, Kingsley Coman a partagé ses ambitions pour la compétition où il fait office de Joker de luxe derrière le trio Benzema-Griezmann-Mbappé.

[Marquer en finale de l’Euro ?) "Ce serait magnifique, ce serait comme une revanche, a estimé le Tricolore dans un entretien pour le journal L’Equipe. Moi je reste sur la défaite en finale de l’Euro 2016. Je n’étais pas là, en Russie. C’est l’objectif, de gagner l’Euro, et d’avoir un rôle: d’être décisif quand je peux, forcément."

Coman: "La victoire, c’est mon objectif numéro 1"

Trop juste physiquement pour la Coupe du monde 2018, l’ailier de 24 ans s’est refait la cerise avec le Bayern Munich et empile les trophées en club (24 au total, champion chaque saison depuis ses 16 ans). Seule ombre au tableau, son palmarès avec la France. Une incongruité qu’il compte bien corriger losr de la finale le 11 juillet à Wembley.

"Je sais que beaucoup de gens parlent du nombre de titres que j’ai gagnés en club. Mais cela ne représente pas toujours quelque chose pour moi, a encore estimé l’ailier du Bayer Munich et des Bleus. C’est beau, c’est toujours mieux de les avoir mais il y a beaucoup de titres pour lesquels je n’avais jamais pas une grande importance. […] Mais ce qui me manque aujourd’hui, dans mon palmarès, c’est un titre en sélection. Pour l’Euro, la victoire, c’est mon objectif numéro 1."

