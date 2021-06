Euro: Pogba se confie sur la mentalité des Bleus

Paul Pogba a partagé ses ambitions pour l'Euro où les Bleus débuteront mardi prochain contre l'Allemagne. Le milieu français ne veut pas céder à l'excès de confiance mais aborde la compétition continentale avec une belle envie.

Après un an d'attente à cause de l'épidémie de coronavirus, l'Euro a enfin débuté ce vendredi avec le tour de force de l'Italie contre la Turquie (3-0). Opposés à l'Allemagne, mardi soir à Munich, les Bleus espèrent signer des débuts aussi étincelants que ceux de la Nazionale. Interrogé par TF1 avant l'entrée en lice de l'équipe de France dans le tournoi continental, Paul Pogba rêve d'y remporter un nouveau trophée.

"Je ressens de l’impatience. Je me sens bien physiquement et mentalement, a indiqué le champion du monde 2018. On va donner le maximum pour aider l’équipe à aller remporter l’Euro."

Pogba: "On ne va pas trop se gonfler"

Finaliste en 2016, l’équipe de France a depuis gagné en maturité et l'a prouvé avec son sacre en Russie en 2018. Sur le papier, la sélection entraînée par Didier Deschamps fait partie des plus belles équipes d'Europe et notamment en attaque où Karim Benzema e effectué son retour.

[Une équipeplus forte qu’en 2018?] "On ne pourra dire cela qu’à la fin. Meilleure? La mentalité est toujours pareille, a encore sobrement analysé la Pioche. On a envie et le groupe s’est encore renforcé avec un nouveau joueur qui est Karim Benzema. Individuellement c’est encore un boost pour l’équipe."

Avec une telle armada offensive et notamment son fabuleux trio Benzema-Griezmann-Mbappé, les Bleus pourraient se laisser griser et sombrer dans un excès de confiance. Paul Pogba, lui, s’en méfie.

"On ne va pas trop se gonfler, on va avoir la bonne mentalité, a encore expliqué le milieu de Manchester United. On va avoir la mentalité juste pour aller cette coupe."