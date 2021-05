Euro: l’UEFA élargit les listes à 26 joueurs

L’UEFA a officialisé l’élargissement des listes de joueurs retenus de 23 à 26 joueurs pour le prochain Euro. Les sélections pourront effectuer des changements dans leur groupe avant le premier match en cas de blessure ou de Covid-19.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. L’UEFA a acté ce mardi l’élargissement des listes de joueurs de 23 à 26 pour disputer le prochain championnat d’Europe (11 juin-11 juillet). Un assouplissement décidé en raison des menaces de contaminations au coronavirus.

"Pour atténuer les risques d'équipes confrontées à une pénurie de joueurs disponibles pour certains matches en raison d'éventuels résultats positifs des tests Covid-19 et des mesures de quarantaine ultérieures ordonnées par les autorités compétentes, il a été décidé d'augmenter exceptionnellement la liste des joueurs pour toutes les équipes participantes à 26 joueurs", indique le communiqué de l’instance.

23 joueurs sur la feuille de match

Cela ne change pas les règles pour les rencontres où seulement 23 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match, dont trois gardiens de but. Les listes devront être rendues à l’UEFA avant le 1er juin. Didier Deschamps annoncera celle de l’équipe de France le 18 mai prochain sur TF1 et M6. Les sélectionneurs pourront toutefois modifier leur effectif après la date-limite. L’UEFA a en effet décidé de permettre des changements de joueurs jusqu’au coup d’envoi du premier match de chaque équipe en cas de "grave blessure" ou de "maladie".

Possibilité de remplacer des joueurs blessés et contaminés jusqu’au premier match

"Les joueurs qui ont été testés positifs au Covid-19 ou qui ont été déclarés comme 'contacts étroits' d'une personne testée positive au Covid-19 - et donc mis en isolement - par décision des autorités sont considérés cas de maladie grave et peuvent donc être remplacés avant le premier match avec l'approbation de l'Administration de l'UEFA", précise le communiqué. Dans le cas des Bleus, Deschamps pourra donc remplacer un éventuel joueur blessé ou atteint du Covid jusqu’au 15 juin, date de son premier match face à l’Allemagne.

De nouveaux gardiens autorisés tout au long de la compétition

Le nouveau règlement se montre encore plus ouvert pour les gardiens de but puisqu’il autorise de "remplacer les gardiens de but avant chaque match pendant le tournoi en cas d'incapacité physique même si un ou deux gardiens de la liste des joueurs sont encore disponibles". Dernière précision: un joueur remplacé sur la liste ne pourra pas être réintégré.