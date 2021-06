Euro: sur quelle chaîne regarder Ecosse-République tchèque

L’Ecosse affronte la République tchèque ce lundi (15h) dans le groupe D de l’Euro. Un match disputé au stade Hampden Park de Glasgow.

Au lendemain de la victoire de l’Angleterre lors du choc contre la Croatie (1-0), le deuxième match du groupe D de l’Euro est au programme ce lundi. Avant de défier les Three Lions à Wembley le 18 juin, l’Ecosse espère bien débuter son tournoi face à la solide équipe de République tchèque.

Devant son public de Glasgow, la sélection emmenée par Che Adams et John McGinn veut briller et prendre une option sur la qualification. Cette affiche prometteuse est à suivre en direct télévisé sur la chaîne beIN Sports 1 à partir de 15h.

Eviter la défaite à tout prix

Dans cette poule D très relevée avec l’Angleterre et la Croatie, l’Ecosse et la République tchèque font office d’outsiders. Par conséquent, ce duel entre les deux équipes pourrait bien s’avérer crucial en vue de l’accession aux huitièmes de finale. Après le revers croate à Wembley, une victoire de l’équipe au tartan ou des Tchèques risque de mettre une grosse pression sur les épaules de Luka Modric et autres Mateo Kovacic et Ivan Perisic.

Mais attention, le perdant de cet affrontement entre l’Ecosse et les partenaires de Patrik Schick se retrouvera déjà au pied du mur et contraint à l’exploit face aux Three Lions et aux Vatrenis dans les prochains matchs.

