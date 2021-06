Euro: sur quelle chaîne regarder pays de Galles-Suisse

Le pays de Galles affronte la Suisse ce samedi (15h), dans le groupe A de l'Euro. Un match disputé à Bakou en Azerbaïdjan.

Demi-finaliste de l’Euro 2016, le pays de Galles espère réaliser un parcours similaire cette année. Problème, la sélection britannique a hérité d’un groupe particulièrement relevé avec l’Italie, la Turquie et la Suisse. Ce samedi, les partenaires Gareth Bale entament la compétition face à la Nati et voudront surprendre la sélection helvète lors d’un match diffusé à la télé à partir de 15h sur la chaîne beIN Sports 1, ainsi qu'à la radio sur RMC bien sûr et sur le site et l'app RMC Sport. Reste à savoir dans quelle forme sera la star galloise.

Bale va-t-il frapper fort ?

Prêté cette saison à Tottenham par le Real, Gareth Bale a signé une campagne moyenne en Premier League. Auteur de 16 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues avec les Spurs, l’ailier de 31 ans se retrouve même au cœur de nombreuses spéculations. A un an de la fin de son contrat à Madrid, on lui prête ainsi l’envie de partir à la retraite après l’Euro où tout le pays de Galles comptera sur lui.

Le programme TV du jour à l’Euro

Pays de Galles-Suisse à partir de 15h sur beIN Sports 1

Danemark-Finlande à partir de 18h sur beIN Sports 1

Belgique-Russie à partir de 21h sur M6 et beIN Sports 1

