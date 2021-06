Real Madrid: Gareth Bale serait tout proche de la retraite

L’hypothèse d’une retraite sportive de Gareth Bale cet été reste d’actualité, selon la presse espagnole. Malgré le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real, l’ailier gallois de 31 ans pourrait raccrocher après l’Euro et la fin de son prêt à Tottenham.

Le départ de Zinedine Zidane et le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid auraient pu changer les choses, mais rien n’y fait. Selon les informations du journal Marca, Gareth Bale songerait toujours à prendre sa retraite pendant l’intersaison, après l’Euro.

Titulaire lors de la défaite du pays de Galles contre l’équipe de France ce mercredi (0-3), l’ailier de 31 ans pourrait ainsi ne pas rentrer en Espagne après la compétition continentale. Si l’idée d’un transfert a longtemps semblé prioritaire, celle d’une retraite serait véritablement à l’ordre du jour selon le journal madrilène.

Bale s’entend "très bien" avec Ancelotti

Malgré un an de contrat avec le club merengue, jusqu’en juin 2022, Gareth Bale ne souhaiterait plus évoluer en Liga. La présence du "Mister" à Madrid, avec lequel il a connu sa meilleure saison en 2013-2014 en contribuant notamment à la conquête de la "Decima" en Ligue des champions, ne changerait pour le moment pas les choses et l’ancien joueur de Southampton "réfléchirait à la retraite". Interrogé en marge du revers gallois contre les Bleus, le principal intéressé a botté en touche.

"Je connais Carlo Ancelotti, c'est un grand manager, je m'entends très bien avec lui, nous avons eu de bons moments par le passé. Mais je n'ai parlé à personne, a assuré celui pour lequel le technicien italien avait misé 101 millions d’euros pour l’arracher à Tottenham en 2013. Je ne pense pas à mon avenir."

Bale fixé après l’Euro

Concentré sur le tournoi à venir, Gareth Bale espère emmener le pays de Galles aussi loin qu’en 2016. Demi-finaliste et battu par le Portugal en France, la sélection galloise aura fort à faire dans le groupe A face à la Suisse, la Turquie et l’Italie.

"Dès que l'Euro sera terminé, je suis sûr que j'aurai une conversation et je partirai de là, expliquait encore la star, auteur de 16 buts en 34 matchs cette saison lors de son prêt à Tottenham. Mais je ne pense à rien avant la fin de l’Euro."

Une fois le pays de Galles éliminé, Gareth Bale aura un choix épineux à faire. Raccrocher pour de bon et profiter des greens de golf, se battre pour faire son trou au Real, tout faire pour relever un nouveau défi dans un autre club. Trois options qui risquent bien de le faire sérieusement cogiter.