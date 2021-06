Finlande-Belgique: le hors-jeu frustrant de Lukaku, pour quelques millimètres

Alors qu'il pensait avoir fait sauter le verrou finlandais, le Belge Romelu Lukaku, qui scellera finalement la victoire des siens ce lundi à l'Euro 2021 (2-0), s'est vu refuser un premier but pour un hors-jeu difficilement perceptible, sauf pour la VAR.

La Belgique a fait carton plein en phase préliminaire de l’Euro 2021, mais le triomphe des Diables Rouges a mis du temps à se dessiner contre la Finlande (2-0), la faute notamment aux arrêts de grande classe d’un gardien en feu, Hradecky. Impeccable devant le revenant Eden Hazard, le dernier rempart des Hiboux grands ducs a aussi profité de la maladresse des attaquants belges, dont le jeune et virevoltant joueur du Stade Rennais, Jérémy Doku, rarement intimidé pour son baptême du feu.

Lukaku évacue la Frustration

Et quand les Belges ont cru s’en sortir, c’est l’assistance vidéo qui s’en est mêlé, pour annuler le but de Romelu Lukaku (67e), hors-jeu pour quelques centimètres à peine. Terriblement frustrant. D'autant que la décision de la VAR a été célébrée comme un but par les supporters finlandais. Mais quelques minutes plus tard, la tête de Vermaelen scellait l'issue du match, malgré un dernier sursaut des Finnois, par Robin Lod (78e). Romelu Lukaku, le colosse de l’Inter, doublait la mise en fin de partie (81e), d’une frappe en pivot, pour son troisième but dans la compétition.

Avec neuf points sur neuf, la Belgique s'est assurée la première place du groupe B. Le petit Poucet scandinave, pas loin de créer l'exploit et d'accéder à ce rêve d'une qualification historique termine troisième et n'est donc pas encore éliminé. Même si ses chances de continuer dans la compétition s'amenuisent. Avec cette défaite, la Finlande, longtemps recroquevillée sur son camp, n'a plus son destin en mains et devra attendre, à l'instar de l'Ukraine, pour savoir si elle doit accéder aux huitièmes de finale comme l'une des meilleures troisièmes.