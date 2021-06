Finlande-Belgique: Witsel, De Bruyne et Hazard titulaires pour la première fois

Pour la première fois depuis le début de l’Euro 2021, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a aligné ses trois stars Eden Hazard, Kevin de Bruyne et Axel Witsel contre la Finlande, ce lundi à Saint-Pétersbourg.

Forfait pour le premier match de la compétition contre la Russie (3-0) le 12 juin, Kevin De Bruyne s'est illustré jeudi face au Danemark (2-1) avec un but et une passe décisive après son entrée en jeu, à la mi-temps. Hazard, lui, n'a plus débuté une rencontre avec la sélection depuis le 19 novembre 2019.

La compo de la Belgique :

Courtois – Boyata, Denayer, Vermaelen – Trossard, Witsel, De Bruyne, Chadli – E.Hazard, Lukaku, Doku

Remplaçants :

Mignolet, Sels, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mertens, Meunier, Vanaken, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Praet

Un nul suffirait pour verrouiller la première place

Roberto Martinez a opté par une politique de rotation. Ainsi, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Jan Vertonghen restent dans le onze. Mais Jérémy Doku, Thomas Vermaelen, Leandro Trossard et Nacer Chadli font leur première apparition. Les Belges, déjà qualifiés pour les 8e de finale, ont besoin d'un match nul pour verrouiller la première place du groupe B.

De son côté, la Finlande (3 pts), qui joue la phase finale d'un Euro pour la première fois, rêve de voir le tour suivant. "C'est le match le plus important de l'histoire du foot finlandais", a estimé dimanche le sélectionneur Markku Kanerva. Mais cela passe par un exploit, ou un résultat favorable dans l'autre rencontre du groupe, entre la Russie (3 pts) et le Danemark (0 pt), à Copenhague.