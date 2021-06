France-Suisse: Coman sort sur blessure, Pavard averti

Kingsley Coman est sorti pendant la prolongation contre la Suisse, ce lundi en 8e de finale de l'Euro. Benjamin Pavard a lui écopé d'un carton jaune qui l'aurait privé du quart de finale, si les Bleus s'étaient qualifiés.

L'hécatombe continue pour les Bleus. Déjà privé de nombreux éléments à cause de blessures (Digne, Dembélé, Koundé), Didier Deschamps a perdu un autre élément à cause d'un problème physique ce lundi en 8e de finale contre la Suisse. Kingsley Coman, entré à la 46e minute à la place de Clément Lenglet dans le cadre d'une réorganisation tactique, s'est blessé musculairement sur une de ses nombreuses accélérations.

>> France-Suisse en direct

L'ailier du Bayern a bien tenté de repousser l'échéance, refusant à plusieurs reprises de sortir du terrain malgré la volonté du staff médical et de Didier Deschamps. Après des scènes ahurissantes, il a finalement cédé et a été remplacé par Marcus Thuram, qui a retiré puis remis sa chasuble trois fois avant d'effectivement fouler la pelouse de Bucarest.

Pavard suspendu en cas de quarts de finale

Autre mauvaise nouvelle pour les Bleus en cas de quarts de finale : la suspension de Benjamin Pavard, averti au tout début de la prolongation et suspendu pour le potentiel prochain match à cause d'une accumulation de cartons jaunes (il avait été averti en début de match contre la Hongrie). Un casse-tête de plus pour Didier Deschamps.